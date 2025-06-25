THE ALFEE¡¢1982Ç¯¡Á1997Ç¯¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼±ÇÁü3ºî¤¬½é¤Î¹â²è¼ÁBlu-ray¤ÇÈ¯Çä·èÄê
¡¡THE ALFEE¤Î³èÆ°½é´ü¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼±ÇÁüºîÉÊ3¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇBlu-ray¤È¤·¤Æ8·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ï¡¢1985Ç¯È¯É½¤Î¡ØHISTORY I¡Ù¡¢1992Ç¯È¯É½¤Î¡ØHISTORY II¡Ù¡¢1997Ç¯È¯É½¤Î¡ØHISTORY III¡Ù¤Î3ºî¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â1982Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Äºäºê¹¬Ç·½õ¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦T¥·¥ã¥Ä
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌ©Ãå±ÇÁü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿µ®½Å±ÇÁü¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£THE ALFEE¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15Ç¯´Ö¤ÇÊâ¤ó¤Àµ°À×¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎBlu-ray²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢SD¡ÊÉ¸½à²è¼Á¡Ë±ÇÁü¤¬¹â²è¼Á²½½èÍý¤µ¤ì¡¢HD¤Ç¤ÎBlu-ray²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Blu-ray¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥Î¥¤¥º¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î½¤Éü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤âDVDÈ¯Çä»þ¤Î»ÅÍÍ¤òÉü¹ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯8·î25Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿THE ALFEE¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE ALFEE 50 SONGS 1974-1996¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2024Ç¯8·î15ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¡¢Æ±26ÆüÉÕ¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¸½Ìò¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Äºäºê¹¬Ç·½õ¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦T¥·¥ã¥Ä
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌ©Ãå±ÇÁü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿µ®½Å±ÇÁü¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£THE ALFEE¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15Ç¯´Ö¤ÇÊâ¤ó¤Àµ°À×¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯8·î25Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿THE ALFEE¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE ALFEE 50 SONGS 1974-1996¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2024Ç¯8·î15ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¡¢Æ±26ÆüÉÕ¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¸½Ìò¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£