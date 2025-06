GOOD BYE APRILが、7月2日にメジャー6thデジタルシングル「リ・メイク」のリリース、さらに8月から東名阪ツアーを開催することを発表した。 本発表は、6月24日に東京・丸の内COTTON CLUBで開催された、伊藤銀次をゲストに迎えたワンマンライブにてアナウンスされた。新曲「リ・メイク」は、プロデューサーに佐橋佳幸を迎え、キーボードに斎藤有太、エンジニアに飯尾芳史が参加し、ナイアガラサウンドを彷彿とさせる、煌びやかで迫力あるアレンジが光る楽曲に仕上がっているという。 また、リリースに合わせて開催される東名阪ツアー<GOOD BYE APRIL 15th TOUR BEYOND the FULL MOON>は、8月31日の愛知・NAGOYA JAMMIN’公演を皮切りにスタートするとのこと。バンドが結成15年目を迎える節目にあたり、2026年の結成15周年イヤーに向けた第一弾企画として、ファンとともに楽しめるコンテンツが展開される予定だという。 ◾️メジャー6thデジタルシングル「リ・メイク」2025年7月2日(水)リリースPre-add / Pre-save:https://lnk.to/pre_remake ◾️東名阪ツアー<GOOD BYE APRIL 15th TOUR BEYOND the FULL MOON> ・2025年8月31日(日)愛知・NAGOYA JAMMIN’・2025年9月5日(金)大阪・BananaHall・2025年9月13日(土)東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE ◆チケット・前売料金 ¥6,500(税込)全自由席・発売スケジュールFC会員先行(bitfanチケット):6月25日(水)12:00〜7月1日(火)23:59オフィシャル先行(e+):7月2日(水)12:00〜7月12日(日)23:59プレイガイド 一般発売:7月13日(土)10:00〜 ◾️ライブ詳報 <コアラモード.× GOOD BYE APRIL Acoustic 2man Live “PASTEL HOUR”>2025年7月5日(土)東京・王子Music Lounge ※SOLD OUT <エルスウェア紀行 / GOOD BYE APRIL 共同企画『季節のない街』>2025年8月1日(金)東京・新代田LIVE HOUSE FEVER 詳細:https://www.goodbyeapril.com/live/ […]

