£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¦¤Ê¤«¤à¤é¤·¤å¤ó¡¡¼«½Í´ü´ÖÃæ¤ËÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é´¶Æ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Öµ¤»ý¤Á¤À¤±¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¤Î¤Ê¤«¤à¤é¤·¤å¤ó¤¬£²£³ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤´ÍÍ»Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¤Îà´¶Æ°á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤à¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ç³èÆ°¤ò¼«½Í¡££±£°Æü¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤«¤é¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤«Â¾¤ÎÊý¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤à¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¬²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤¬¡¢¼«½Í»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ø¼«½ÍÃæ¤Î¤ª¶âÁ÷¤ë¤«¤é¡¢¸ýºÂÁ÷¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤¬¶âÁ¬»Ù±ç¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡Öµ¤»ý¤Á¤À¤±¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤à¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È´¶¿´¡£¾¾°æ¤â¡ÖàÍÜ¤¦á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥ï¥¯¥é¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¤«¡¢¤Ê¤«¤à¤é¤Ï¡Ö²¶¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢ÀäÂÐ¡£¡Ê¼«½Í¤¹¤ë¿Í¤¬¡ËÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£