6月22日、人気アイドルグループ・Snow Manのラウールが、自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「ラウールさんはこの日、《I walked on the runway for the first time since I came to Milan!》と、ミラノでランウェイを歩いたことを報告しました。この文言と一緒にアップした5枚の写真では、モデルとして参加したミラノメンズコレクションでの様子が写っています。かねてからモデルに挑戦してきたラウールさんですが、そのオーラに圧倒された人も多かったようです」(スポーツ紙記者)

今回の写真にはファンからの反応が殺到しており、24日現在で2000以上のコメントが寄せられている。一方、Xには彼の体型に“異変”を見る人の声が書き込まれていた。

《ラウールまた痩せた》

《普段でもじゅうぶん細いのに更に突き詰めたのね…》

《ラウールちゃん痩せちゃってて心配になるけど頑張ってる証拠やな》

《ショーに出てるモデルとしてのラウール君、すごく素敵なんだけど、痩せてめちゃめちゃ頬がヘコんでいて心配になる》

もちろん、スーパーモデルとして体を絞っているがゆえの“痩せ”なのだろうが、過酷なスケジュールをこなすラウールには心配のまなざしも向けられているのだ。

「身長190cmを超える長身を生かして幅広く活躍するラウールさんですが、2024年8月に出演したバラエティ番組『ぽかぽか』にゲスト出演した際に、『パリのファッションウィークのランウェーを歩くのは夢だった』と語っています。Instagramを見ると、頬が少しこけて顎がシャープになった印象を受けますが、夢を叶えるために相当な努力があったのでしょう。

モデル業などもしつつ、ラウールさんは現在、俳優としても挑戦中なんです。7月10日からは、ラウールさんがホスト役で出演する連続ドラマ『愛の、がっこう。』(フジテレビ系)が始まります。本作はラウールさんにとって、フジテレビ系ドラマに初出演のうえ、ゴールデン・プライム帯の連続ドラマ初出演とあって、注目度も高い。すでに撮影が始まっているようで、ミラノから帰国したら、早々にドラマ撮影に参加することになるでしょう。

一方、現在、21歳のラウールさんは大学生でもあります。モデル、アイドルだけでなく、新ドラマの撮影や学業まで重なっています。過酷なスケジュール故に、彼の体調を心配するファンも多くいるようです」

何足ものわらじを履くラウールだが、くれぐれも体調には気をつけて……。