ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（5月）

予想 0.6% 前回 -0.1%（前月比)

予想 1.7% 前回 1.7%（前年比)



米経常収支（2025年 第1四半期）

予想 -4435.0億ドル 前回 -3039.0億ドル



22:00

米住宅価格指数（4月）

予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）

予想 N/A 前回 4.07%（前年比)



ラガルドECB総裁、イベント出席



22:15

ハマック・クリーブランド連銀総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席（質疑応答あり）



22:35

ラムスデン英中銀副総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席



22:55

レーンECBチーフエコノミスト、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席



23:00

米リッチモンド連銀製造業指数（6月）

予想 -9.0 前回 -9.0



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）

予想 99.7 前回 98.0



パウエルFRB議長、米下院金融サービス委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言

ベイリー英中銀総裁、英貴族院経済委員会出席



25日

0:40

ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席



0:50

ブリーデン英中銀副総裁、討論会参加



1:30

ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）



2:00

米2年債入札（690億ドル）



2:45

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



3:00

コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）



5:00

バーFRB理事「Fed Listens」イベント挨拶（質疑応答なし）





NATO首脳会議（蘭ハーグ、25日まで）※トランプ米大統領出席





※予定は変更されることがあります。

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