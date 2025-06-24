21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想　0.6%　前回　-0.1%（前月比)　
予想　1.7%　前回　1.7%（前年比)

米経常収支（2025年 第1四半期）
予想　-4435.0億ドル　前回　-3039.0億ドル

22:00
米住宅価格指数（4月）
予想　-0.2%　前回　-0.1%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）
予想　N/A　前回　4.07%（前年比)

ラガルドECB総裁、イベント出席

22:15　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席（質疑応答あり）

22:35　
ラムスデン英中銀副総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席

22:55　
レーンECBチーフエコノミスト、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席

23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想　-9.0　前回　-9.0

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）
予想　99.7　前回　98.0

パウエルFRB議長、米下院金融サービス委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言
ベイリー英中銀総裁、英貴族院経済委員会出席

25日
0:40　
ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席

0:50　
ブリーデン英中銀副総裁、討論会参加

1:30　
ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）

2:00　
米2年債入札（690億ドル）

2:45　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

3:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）

5:00　
バーFRB理事「Fed Listens」イベント挨拶（質疑応答なし）


NATO首脳会議（蘭ハーグ、25日まで）※トランプ米大統領出席


※予定は変更されることがあります。