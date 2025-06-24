ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 0.6% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（前年比)
米経常収支（2025年 第1四半期）
予想 -4435.0億ドル 前回 -3039.0億ドル
22:00
米住宅価格指数（4月）
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）
予想 N/A 前回 4.07%（前年比)
ラガルドECB総裁、イベント出席
22:15
ハマック・クリーブランド連銀総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席（質疑応答あり）
22:35
ラムスデン英中銀副総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席
22:55
レーンECBチーフエコノミスト、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想 -9.0 前回 -9.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）
予想 99.7 前回 98.0
パウエルFRB議長、米下院金融サービス委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言
ベイリー英中銀総裁、英貴族院経済委員会出席
25日
0:40
ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
0:50
ブリーデン英中銀副総裁、討論会参加
1:30
ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）
2:00
米2年債入札（690億ドル）
2:45
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）
5:00
バーFRB理事「Fed Listens」イベント挨拶（質疑応答なし）
NATO首脳会議（蘭ハーグ、25日まで）※トランプ米大統領出席
※予定は変更されることがあります。
カナダ消費者物価指数（CPI）（5月）
予想 0.6% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（前年比)
米経常収支（2025年 第1四半期）
予想 -4435.0億ドル 前回 -3039.0億ドル
22:00
米住宅価格指数（4月）
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）
予想 N/A 前回 4.07%（前年比)
ラガルドECB総裁、イベント出席
22:15
ハマック・クリーブランド連銀総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席（質疑応答あり）
22:35
ラムスデン英中銀副総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席
22:55
レーンECBチーフエコノミスト、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想 -9.0 前回 -9.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）
予想 99.7 前回 98.0
パウエルFRB議長、米下院金融サービス委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言
ベイリー英中銀総裁、英貴族院経済委員会出席
25日
0:40
ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
0:50
ブリーデン英中銀副総裁、討論会参加
1:30
ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）
2:00
米2年債入札（690億ドル）
2:45
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）
5:00
バーFRB理事「Fed Listens」イベント挨拶（質疑応答なし）
NATO首脳会議（蘭ハーグ、25日まで）※トランプ米大統領出席
※予定は変更されることがあります。