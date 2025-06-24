DOBERMAN INFINITY¡¦ÎÓ ÏÂ´õ¡¢Ìó2Ç¯È¾¿¶¤ê¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡ÜÃ±ÆÈ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
DOBERMAN INFINITY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÎÓ ÏÂ´õ¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÅß¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄó¤²¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£ 6·î24Æü¤ËÂçºå¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿DOBERMAN INFINITY·ëÀ®10¼þÇ¯¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãDOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2025 ThanX ¡ÈD.X¡É¡ä¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë¤Æ¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ÎÓ ÏÂ´õ¤Îµ×¡¹¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯È¯É½¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ Åß¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI¡Ù°ÊÍèµ×¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÎÓ ÏÂ´õ¼«¿È¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤òÃ´Åö¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡ä¤Ï¡¢2024Ç¯¼Â»Ü¤·Á´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤êÄÉ²Ã¸ø±é¤Þ¤Ç·èÄê¤·¤¿Zepp¥Ä¥¢¡¼¤«¤éµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£ºë¶Ì¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤Î3¥«½ê¤ò¼þ¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆü¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÓ ÏÂ´õ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢7·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPlumeria¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤âÈ¯É½¡£¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÅìµþ¡×°ÊÍè¡¢1Ç¯È¾¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Ç¡¢¤¢¤ëÃË½÷¤Î¤Ò¤È²Æ¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥ß¥Ã¥É¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂç¿Í¤Ê¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPlumeria¡×¤Ï¡¢7·î2Æü0»þ¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ ◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPlumeria¡×2025Ç¯7·î2Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä »îÄ°¡§https://ldh.lnk.to/Plumeria¡¡ ◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øto¡Ù2025Ç¯Åß¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê ¢¨¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê ◾️¡ãÎÓ ÏÂ´õ LIVE TOUR 2025 ¡È¶¡É¡ä ¡Îºë¶Ì¡ÏÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30 ¡Î°¦ÃÎ¡ÏNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00 ¡ÎÂçºå¡Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30 ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê \9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¾ÜºÙ¡§https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35889/ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡ÎÓ ÏÂ´õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¢¡ÎÓ [¡Ä]
The post DOBERMAN INFINITY¡¦ÎÓ ÏÂ´õ¡¢Ìó2Ç¯È¾¿¶¤ê¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡ÜÃ±ÆÈ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê first appeared on BARKS.