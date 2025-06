DOBERMAN INFINITYのボーカル・林 和希が、2025年の冬に2ndアルバム『to』をリリースすることを発表した。併せて、撮り下ろされた最新のアーティスト写真も公開された。さらに、2025年11月より2ndアルバムを提げたホールツアー<林 和希 LIVE TOUR 2025 “供鼻笋粒催することも発表。 6月24日に大阪のオリックス劇場にて行われたDOBERMAN INFINITY結成10周年のラストスパートを飾るツアー<DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2025 ThanX “D.X”>の最終公演にてソロツアーの開催が解禁されると会場に集まったファンたちは、林 和希の久々のカムバック発表に歓喜の声を上げた。 冬にリリースが決定した2ndアルバム『to』は、2023年5月に発表した1stアルバム『I』以来久々の作品で、林 和希自身が楽曲制作からプロデュースまで全てを担当。アルバムの詳細情報は後日発表される予定だ。また、同時に解禁となったライブツアー<林 和希 LIVE TOUR 2025 “供鼻笋蓮2024年実施し全公演ソールドアウトとなり追加公演まで決定したZeppツアーから規模を拡大。埼玉、愛知、大阪の3カ所を周るホールツアーとして開催される。本日よりオープンとなった林 和希の公式YouTubeチャンネルにて、ライブのティザー映像も公開されているので、ぜひチケットをチェックしてほしい。 さらに、2ndアルバム発売に先駆け、7月2日には、デジタルシングル「Plumeria」の配信リリース決定も発表。自身が作詞作曲を手がけたこの曲は、2024年2月に発売された1stシングル「東京」以来、1年半振りとなる新曲で、ある男女のひと夏の出来事を描いた、ミッドテンポの大人なサマーチューンになっているという。デジタルシングル「Plumeria」は、7月2日0時より各種音楽配信サイトにて配信される。 ◾️デジタルシングル「Plumeria」2025年7月2日(水)発売 試聴:https://ldh.lnk.to/Plumeria ◾️2ndアルバム『to』2025年冬リリース決定 ※詳細情報は後日発表予定 ◾️<林 和希 LIVE TOUR 2025 “供鼻 [埼玉]大宮ソニックシティ 大ホール2025年11月13日(木)開場17:30 / 開演18:30 [愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール2025年11月29日(土)開場16:00 / 開演17:00 [大阪]オリックス劇場2025年12月25日(木)開場17:30 / 開演18:30 チケット料金:全席指定 \9,900(税込)詳細:https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35889/ 関連リンク ◆林 和希 オフィシャルX◆林 和希 オフィシャルInstagram◆林 […]

