リュックと添い寝ごはんが、<ワンマンツアー2025>を開催することを発表した。また、7月9日に新曲「恋煩い」を配信リリースすることも決定した。 本発表は、本日開催された東京・Shibuya WWW XにてMONO NO AWAREをゲストに迎えたツーマンライブ<生活の忘れもの-踊->の公演中にアナウンスされた。 <ワンマンツアー2025>は、<3rd album release tour “Terminal”>以来、約1年半ぶりの開催となる。9月23日の岡山・CRAZY MAMA 2nd Roomを皮切りに、全国7都市を巡り、10月28日に東京・LIQUIDROOMでファイナルを迎える。ファンクラブ最速先行が6月24日22時からスタートするので、ぜひお近くのライブハウスへ足をお運びいただきたい。 そして、7月9日に配信リリースされる新曲「恋煩い」は、ジャケット写真も公開となった。本楽曲は、2025年5月にデモ曲として楽曲の一部をSNSで公開し、メロディや歌詞の中毒性の高さが話題となっており、期待に応える形で配信リリースが決定したという。2023年11月にリリースした配信シングル「恋をして」以来のラブソングで、タイトル通りまさに恋の病に罹った人間の未練や揺れる感情、好きな人に触れたいのに触れられないもどかしさが聴く人の胸を締めつけるダンスナンバーとなっているとのことだ。 サウンドプロデューサーには、配信シングル「灯火」以来のタッグとなる宮田”レフティ”リョウを迎え、リュックと添い寝ごはんの新境地とも言うべきサウンドに仕上がっているので、リリースまで楽しみにお待ちいただきたい。また、本日より配信前の楽曲を事前に予約できる機能・ライブラリ追加予約が開始となった。さらに、ライブラリ追加予約をすると“「恋煩い」特別画像”が手に入るキャンペーンも開始となったのでぜひチェックしてほしい。 ◾️配信シングル「恋煩い」2025年7月9日(水)配信リリース配信URL:https://jvcmusic.lnk.to/rsg_Koiwazurai※7月8日(火)23:59まではPre-add / Pre-saveキャンペーンページに遷移します ・ライブラリ追加予約(Pre-add / Pre-save)キャンペーンhttps://jvcmusic.lnk.to/rsg_Koiwazurai期間:6月24日(火)21:30〜7月8日(火)23:59特典:全員に“「恋煩い」特別画像”をプレゼント ◾️<ワンマンツアー2025> 2025年9月23日(火・祝)岡山・CRAZY MAMA 2nd Room 開場16:30 / 開演17:009月28日(日)金沢・GOLD CREEK 開場16:30 / 開演17:0010月4日(土)札幌・近松札幌 開場16:30 / 開演17:0010月13日(月・祝)愛知・JAMMIN’ 開場16:30 / 開演17:0010月17日(金)大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:0010月19日(日)福岡・INSA FUKUOKA 開場16:30 / 開演17:0010月28日(火)東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00 [チケット]前売 4,500円(税込)※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 […]

