HAGANEが、全国ツアー<TOP OF THE TOWER>の全9本の追加公演を開催することを発表した。 4月30日に新メンバーを迎えての初のフルアルバム『TOP OF THE TOWER』をリリースし、5月15日の仙台公演からグループ初の全国ツアー<HAGANE Full Album Release Tour「TOP OF THE TOWER」>をスタートさせ、6月24日に東京・渋谷CLUB QUATTRO公演も大盛況で終えた。 今回ツアーは全12カ所で行われたが、全公演ソールドアウト。あとは、ファイナルのZepp Shinjuku公演を待つばかりであったが、その前に、初の札幌公演を皮切りに全9本にも及ぶ追加公演が決定したことが、本日のライブ後にアナウンスされた。ちなみに、24日の渋谷 CLUB QUATTROでは、新しい衣装に身を包み登場し、集まった剣士(HAGANEファンの総称)に嬉しいサプライズとなったという。 ◾️<HAGANE Full Album Release Tour「TOP OF THE TOWER」追加公演> 2025年10月17日(金)札幌 Crazy Monkey10月18日(土)札幌 Crazy Monkey11月22日(土)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE11月23日(日)金沢 AZ11月29日(土)広島 LIVE VANQUISH11月30日(日)大阪 OSAKA MUSE12月5日(金)福岡 DRUM Be-112月12日(金)名古屋 Electric Lady Land12月19日(金)仙台 darwin TOUR FINAL12月25日(木)新宿 Zepp Shinjuku(TOKYO) ◆チケット情報オールスタンディング 前売 \5,500(税込・D別)※12/25 Zepp […]

