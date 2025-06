「ミラノ初ランウェイおめでとう」

Snow Manのラウールさんは6月23日、自身のInstagramを更新。ランウェイショットを公開し、美デコルテが際立つ圧巻のスタイルを披露しました。ラウールさんは「I walked on the runway for the first time since I came to Milan!」とつづり、5枚の写真を投稿。ミラノファッションウィークでモデルを務めた際の、ランウェイショットやオフショットを公開しました。ラウールさんは「サウル ナッシュ(SAUL NASH)」の2026年春夏コレクションショーに登場。体を絞り、紫のセットアップを着こなす姿は圧巻です。

夏ドラマへの出演にも注目

この投稿にファンからは、「紫色のスーツ、すごく似合ってますね」「ミラノでのランウェイお疲れ様」「ミラノ初ランウェイおめでとう」「ラウールの生き様に一生惚れ続ける人生だと思う」「アラビアンナイトのプリンスみたいな素敵なルック」「有言実行」「別次元級のオーラ圧巻です」「今日はいい日だ」などの声が寄せられています。モデルとして評価の高いラウールさんですが、俳優としても活躍。7月10日に放送がスタートする木曜ドラマ『愛の、がっこう。』(フジテレビ系)にはホスト役として出演予定で、Instagramではポスタービジュアルを公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね!(文:くま なかこ)