£±£¸ºÐ¤Î²£ÅÄ¿¿»Ò¤¬Êì¤Î·ê°æÍ¼»Ò¤È¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ÅÄ¿¿»Ò¡Ê£±£¸¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Êì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ê°æÍ¼»Ò¡Ê£µ£±¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î£·£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë£··î£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö½Ë£Í£Á£Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ªÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´ÝÌÙ¤±¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÀ¸ÃÂº×£Ó£Ð¡×¤È¤·¤Æ¸á¸å£·»þ¤«¤é£³»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¡£²£ÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª£³»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î£·£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸º×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤²ó¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤ÆÊì¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤Î·ê°æÍ¼»Ò¤Ï¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ç¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅìµþ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Éã¤ÏÆüËÜÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼£²¾¡¤Î²£ÅÄ¿¿°ì¡Ê£µ£³¡Ë¡£·»¤Î²£ÅÄÃÎ¸Ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÏÀÄ³ØÂç±ØÅÁ¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢£²£³Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê¸½£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Îµë¿å·¸¤òÌ³¤á¤¿¡£