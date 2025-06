社会貢献活動に好感の声が続々

モデルの道休蓮(どうきゅう・れん)の母でタレント・実業家の紗栄子(宮崎市出身)が令和6年能登半島地震の支援活動を報告し、近影に注目を集めている。

災害が発生した際に被災地での支援活動を即座に行うことを目指す完全非営利の社団法人「Think The DAY」を運営する紗栄子は「このたびは『Think The DAY in KANAZAWA』ポップアップストアへお越しいただき、誠にありがとうございました」とイベントの報告と共に感謝をSNSで伝えた。

チャリティー商品であるアパレル用品を身に着けた姿も披露し、草原で寝そべる姿や、ボーイッシュなコーデを紹介している。「今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えている。

紗栄子

(インスタグラムsaekoofficialより)

SNSには他にも活動の様子や近影などもアップされており、「本当に母!?ってくらいお綺麗で本当に憧れます…」「紗栄子さん、可愛すぎます」「少しの力にしかなれないですが、ネットで予約注文しました」「どの表情も可愛いじゃん」「宮崎人ですよね?こんな綺麗な人が地元民って嬉しいわあ」などの声が上がっている。