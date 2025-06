King & Princeが歌うミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の新キービジュアルが24日、公開された。「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の新キービジュアル世界初の短編トーキー・アニメーション映画『蒸気船ウィリー』で1928年11月18日にスクリーンデビューして以来、世代を超えて愛されているミッキーマウスは、2028年にスクリーンデビュー100周年を迎える。

ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとしてディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれたコラボレーションが実現し、ミッキーのベストフレンド・King & Princeが歌うミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」がデジタル配信中だ。今後も様々な展開が控えており、ますます目が離せないミッキー&フレンズとKing & Princeのコラボレーションだが、このたび新たなキービジュアルが公開。ミッキーとKing & Princeの笑顔が青空の元輝く“べストフレンドショット”を収めたビジュアルとなっている。幼少期の頃からミッキーと一緒に人生を歩んできたというKing & Prince。大好きなミッキーについて永瀬廉は「(ミッキーのイメージは)“世界一身近なスーパースター”かな。スーパースターというと、手の届かない遠い存在のようなイメージがあるけれど、ミッキーはいつも隣にいて寄り添ってくれる。世界一身近なスーパースターで、みんなの友だちです」と、いつも近くにいて寄り添ってくれる存在であることを告白。高橋海人は「言語に関係なく、世界をつないでくれる人。ずっと夢を見させてくれて、一緒にいると心がキラキラします。世界中のみんなの友だちだから、ミッキーがどんなに多忙な毎日を送っているのか気になりますね」と、世界中のみんなの友だちであるミッキーのイメージを明かした。「What We Got 〜奇跡はきみと〜」はKing & Princeが日本語訳詞を手掛け、楽曲を聴いた全ての人が、大切な人とのつながりをあらためて感じることができるあたたかさが詰め込まれている。(C)Disney