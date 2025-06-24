ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥¹»°ÌÚ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡¡ÖÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¡Ä¡×Ä«¥É¥é¡È¹ßÈÄÁûÆ°¡É¤ò¼Õºá
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡Ê¸å10¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£14Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á91ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µÓËÜ²È¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥¹»°ÌÚ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¡¢¡È¹ßÈÄÁûÆ°¡É¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿1985Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ößº¤Ä¤¯¤·¡×¤Ë¡¢¡È¥é¥Ã¥Ñ¤ÎÌïÂÀÏº¡É¤³¤ÈÌïÂÀÏºÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡ÄÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¥¸¥§¡¼¥à¥¹»°ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ë¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö1ÅÙ¥±¥ó¥«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª¼êÀö¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âæ»ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°ì¸À¡£¤½¤ì¤Ç1Æü¤«¤«¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¸Æ¤Ó¤è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÔ¤Æ¤È¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Ç¤¤ë¤ï¡ª¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¸À¤¦¤Æ¡£¤Ç¤â¡È¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢Íè¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¡È¤ä¤á¤ë¤ï¡ª¤·¤ç¤¦¤æÃ®¤ËÍî¤Á¤Æ¡É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¡¢¾¡¼ê¤Ë¤·¤ç¤¦¤æÃ®¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¡È¤¢¡¢ÌïÂÀÏº»à¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î½µ¤«¤é½Ð¤ó¤È¤³¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶²¶¤òÀâÆÀ¤Ë¡¢NHK¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£µÊÃãÅ¹¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¶¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢Ìò¤ÎÌïÂÀÏº»àË´¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤¬¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡£¥é¥Ã¥Ñ¤ÎÌïÂÀÏº¤ÏËÍ¼«¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾´ý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¡È¤µ¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¼¤á¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡É¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Í¡£¥Û¥ó¥Þ¤«¥¦¥½¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤Ø¤É¡¢¡È¤½¤ì¤Ê¤é´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£