LIL LEAGUEが、7月2日に発売するシングルの表題曲「真夏ノ花火」のMV Reaction Videoをサプライズ公開した。 ◆LIL LEAGUE 動画 6月23日20時から「真夏ノ花火」MVをYouTubeでプレミア公開すると、約2000人のファンが集まったという。LIL LEAGUEのMVでは初めてドラマ仕立ての作品に仕上がっており、女性キャストに実熊瑠琉を迎えて三角関係を描いた作品に仕上がっているということで、SNSでも反響が寄せられたとのこと。 今回のMVリアクションビデオでは、ファンとともにMV公開を迎えた瞬間のメンバーのリアクションが、リアルタイムに撮影されているとのことで、ファン必見の映像になっているという。さらに、MV徹底解説ビデオも近日公開されるとのことでこちらも楽しみにお待ちいただきたい。 ◾️5thシングル「真夏ノ花火」2025年7月2日(水)リリース ▼商品詳細https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1124511 ▼オンラインCDストア リンク一覧https://lilleague.lnk.to/pkg_manatsunohanabi 関連リンク ◆LIL LEAGUE オフィシャルInfo

The post LIL LEAGUE、5thシングル表題曲「真夏ノ花火」MVリアクションビデオをサプライズ公開 first appeared on BARKS.