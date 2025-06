WurtSが、日本テレビ系水曜ドラマ『恋は闇』主題歌で、自身が構想から撮影まで監督を務めた「BEAT」MVのBehind the Scenesを公開した。 ◆WurtS 動画 MVの主演を務めたのは櫻坂46・藤吉夏鈴。公開されると予想外のコラボにSNS上で話題になったとのことで、現在100万再生を突破している。ドラマチックで刹那的な儚さから強靭なバンドサウンドへと展開する楽曲「BEAT」を全身を使って見事に体現した、その撮影の様子を窺い知ることができる。 https://youtu.be/PhFMsdPhY0g ◾️「BEAT」日本テレビ系水曜ドラマ「恋は闇」主題歌2025年4月30日(水)リリースhttps://lnk.to/WurtS_BEAT 関連リンク ◆WurtS オフィシャルサイト◆WurtS オフィシャルX◆WurtS オフィシャルInstagram◆WurtS オフィシャルYouTubeチャンネル◆WurtS オフィシャルTikTok

