King & Princeが、8月6日にリリースする17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」のジャケット写真と最新ビジュアルを本日公開した。 ◆King & Prince 画像 現在先行配信中の「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届けるミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。そして新曲「I Know」は、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる 、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっているという。「What We Got 〜奇跡はきみと〜」で公開したビジュアルとは対照的でクールな表情のKing & Princeメンバーにも注目してほしい。 なお初回限定盤には、FCで実施した「僕たちに歌ってほしい曲ってどれー?」アンケートの結果を参考に、メンバーが選曲した3曲「Lovin’ you」「今君に伝えたいこと」「僕の好きな人」のセルフカバーを収録する。そして、今作初の試みとして、初回限定LIVE盤には新規で撮り下ろしたライブ映像「Quiet Session Club」を収録するので、こちらも注目してほしい。 「Quiet Session Club」とは、King & Princeがつくった、音楽の秘密基地。コンサートや音楽番組とちがった、静かで密やかで、音楽を楽しむためだけの場所。「今まで披露してこなかった楽曲とか、今までと違ったアレンジで披露したい楽曲とか、自分たちの作ってきた音楽をもっともっと楽しみたい!自分たちの音楽の可能性を広げたい!」そんな思いで、King & Princeメンバー自身によって企画の発案から企画名の決定まで行った、特別なライブ空間となる。 ◾️「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」CD発売日:8月6日(水) ・初回限定盤A(CD+DVD) 1,800円(税込) UPCJ-9061【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Lovin’ you (Re:)【DVD】・「What We […]

