緑仙が、7月1日から放送されるオリジナルTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』オープニング主題歌「確証論」のリリースを記念して、Pre-add / Pre-saveキャンペーン実施が決定した。 ◆緑仙 動画 2025年第1弾のデジタルシングルとして「確証論」は7月2日に配信リリースされ、逆境を跳ね除ける反骨精神を全開にしたアッパーなロックチューンとなっているという。本楽曲のPre-add / Pre-saveキャンペーン応募すると、抽選で20名にTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』ポスターがプレゼントされるという。 また、「確証論」のジャケット画像を使用したアートトラックも公開され、本人によるゾンビダンスも公開された。 ◾️TVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』 ◆放送情報TOKYO MX：2025年7月1日より毎週火曜23:30〜カンテレ：2025年7月1日より毎週火曜25:19〜ＢＳ日テレ：2025年7月2日より毎週水曜24:00〜CBCテレビ：2025年7月1日より毎週火曜26:33〜RKB毎日放送：2025年7月1日より毎週火曜27:00〜 ◆配信情報】￥U-NEXT・アニメ放題にて7月1日(火)23:30〜地上波同時・WEB最速配信ほか 各配信プラットフォームにて 7月5日(土)12:00〜順次配信https://anime-necronomico.help/onair/ ◆スタッフ原作：TOKYO邪神学園監督：松根マサトストーリー原案・シリーズ構成：上江洲誠キャラクター原案：鈴木次郎キャラクターデザイン・総作画監督：こすが洋美術監督：中田洵輝美術設定：須江信人色彩設計：伊東さき子撮影監督：竹沢裕一３Ｄ制作：サムライピクチャーズ編集：須藤瞳音楽：Evan Call音楽プロデューサー：池田貴博音楽制作：ミラクル・バス音響監督：山口貴之音響制作：dugoutアニメーション制作：Studio五組 ◆主題歌オープニング主題歌：緑仙「確証論」エンディング主題歌：Vell「PANDORA feat.のあ(from カラフルピーチ)」 ◆キャスト黒廼ミコ：杉山里穂クトゥルフ／舞夢坂舞由：石見舞菜香神楽坂カンナ：羽澄なな(新人)エイタ：川島零士佐野清司郎：田丸篤志つかさつぐみ：荻野葉月NAO-KICHI：市川太一鷹城ヒロシ：夏目響平天叢ケイ：渡部紗弓チクタクマン：安元洋貴ハスター：興津和幸ガタノソア：小西克幸グア：伊藤彩沙ツァール：ツァールロイガー：ロイガーハンターJOE：平田広明 ◆インフォメーション公式サイト：https://anime-necronomico.help/公式X：@Necronomico_PR（ https://x.com/Necronomico_PR ） ◾️デジタルシングル「確証論」2025年7月2日（水）AM0時 リリース開始https://ryushen.lnk.to/kakushoronPR 関連リンク ◆緑仙 オフィシャルサイト◆緑仙 オフィシャルX◆緑仙 オフィシャルInstagram◆緑仙 オフィシャルYouTubeチャンネル◆緑仙 オフィシャルTikTok

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