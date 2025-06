緑仙が、7月1日から放送されるオリジナルTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』オープニング主題歌「確証論」のリリースを記念して、Pre-add / Pre-saveキャンペーン実施が決定した。 ◆緑仙 動画 2025年第1弾のデジタルシングルとして「確証論」は7月2日に配信リリースされ、逆境を跳ね除ける反骨精神を全開にしたアッパーなロックチューンとなっているという。本楽曲のPre-add / Pre-saveキャンペーン応募すると、抽選で20名にTVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』ポスターがプレゼントされるという。 また、「確証論」のジャケット画像を使用したアートトラックも公開され、本人によるゾンビダンスも公開された。 ◾️TVアニメ『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』 ◆放送情報TOKYO MX:2025年7月1日より毎週火曜23:30〜カンテレ:2025年7月1日より毎週火曜25:19〜BS日テレ:2025年7月2日より毎週水曜24:00〜CBCテレビ:2025年7月1日より毎週火曜26:33〜RKB毎日放送:2025年7月1日より毎週火曜27:00〜 ◆配信情報】¥U-NEXT・アニメ放題にて7月1日(火)23:30〜地上波同時・WEB最速配信ほか 各配信プラットフォームにて 7月5日(土)12:00〜順次配信https://anime-necronomico.help/onair/ ◆スタッフ原作:TOKYO邪神学園監督:松根マサトストーリー原案・シリーズ構成:上江洲誠キャラクター原案:鈴木次郎キャラクターデザイン・総作画監督:こすが洋美術監督:中田洵輝美術設定:須江信人色彩設計:伊東さき子撮影監督:竹沢裕一3D制作:サムライピクチャーズ編集:須藤瞳音楽:Evan Call音楽プロデューサー:池田貴博音楽制作:ミラクル・バス音響監督:山口貴之音響制作:dugoutアニメーション制作:Studio五組 ◆主題歌オープニング主題歌:緑仙「確証論」エンディング主題歌:Vell「PANDORA feat.のあ(from カラフルピーチ)」 ◆キャスト黒廼ミコ:杉山里穂クトゥルフ/舞夢坂舞由:石見舞菜香神楽坂カンナ:羽澄なな(新人)エイタ:川島零士佐野清司郎:田丸篤志つかさつぐみ:荻野葉月NAO-KICHI:市川太一鷹城ヒロシ:夏目響平天叢ケイ:渡部紗弓チクタクマン:安元洋貴ハスター:興津和幸ガタノソア:小西克幸グア:伊藤彩沙ツァール:ツァールロイガー:ロイガーハンターJOE:平田広明 ◆インフォメーション公式サイト:https://anime-necronomico.help/公式X:@Necronomico_PR( https://x.com/Necronomico_PR ) ◾️デジタルシングル「確証論」2025年7月2日(水)AM0時 リリース開始https://ryushen.lnk.to/kakushoronPR 関連リンク ◆緑仙 オフィシャルサイト◆緑仙 オフィシャルX◆緑仙 オフィシャルInstagram◆緑仙 オフィシャルYouTubeチャンネル◆緑仙 オフィシャルTikTok

