手越祐也(Vo)とkyohey(Dr)、Furutatsu(B)によるバンド・T.N.Tが、新曲「Starting Over」を本日24時よりリリースされることを発表した。 今回の発表に合わせてT.N.Tの最新ヴィジュアルも公開された。これまでのカジュアルな印象から一変し、シックでフォーマル、かつロックな雰囲気漂う三者三様のヴィジュアルとなっている。 6月14日に八王子エスフォルタアリーナにて行われた<八王子魂Festival&Carnival 2025>でも初披露されたこの曲は、kyoheyが作詞しており、“自分らしくまっすぐ生きていれば、必ず道は見つかるものだから、焦らずに信じる道を一歩ずつ歩いていこう。”という気持ちを込めたものとなっているという。 なお、6月25日9時には同曲のミュージックビデオも公開されるので、合わせてチェックしていただきたい。 ◾️1stシングル「Starting Over」2025年6月25日(水)配信配信:https://nex-tone.link/A00196826 関連リンク ◆T.N.T オフィシャルX◆T.N.T オフィシャルInstagram◆T.N.T オフィシャルYouTubeチャンネル

