入野自由が、ソロアーティスト活動再始動として2025年7月30日に発売する第一弾シングル「Who I Am」のジャケット写真を公開した。 ◆入野自由 画像 シングルの豪華盤には、トークCD「入野自由の‟Who I Am”ラジオ」や入野自由私物カメラ撮影!携帯用ステッカーが正式に収録されることが決定した。入野がラジオDJ風に本作の楽曲解説やジャケット写真・制作エピソードを語るほか、バラエティーコーナーなど約60分に渡ってたっぷりトークを収録している。 また、8月10日に東京・ニッショーホールでの自身初となるトークイベント<入野自由トーク&ミニライブ2025夏>の開催が決定しているが、本公演のチケットオフィシャル先行が6月27日15時より受付開始する。最新シングル楽曲をいち早く初披露するライブパートなどを予定しているので、ぜひチェックしてほしい。 さらに、公式YouTubeチャンネルでは「入野自由の‟Who I Am” Podcast」が本日より順次公開。今後予定しているカップリング曲の試聴動画の公開に合わせて更新されていくので、YouTubeチャンネルを登録して続報をお待ちいただきたい。 また、店舗別オリジナル特典の絵柄および、グッズ付きセットのグッズ絵柄も本日より解禁された。 ◾️シングル「Who I Am」2025年7月30日(水)発売 豪華盤 COCC-18301 価格:¥2,800(税込)通常盤 COCC-18298 価格:\1,800(税込) ◆CD収録内容01.Who I Am 作詞:TAIL 作曲:TAIL、Lumel、haku2 編曲:Lumel、haku202.透明人間 作詞:TAIL 作曲:TAIL、Lumel、haku2 編曲:Lumel、haku203.あいすること 作詞:Sean Oshima 作曲:諸見里修 編曲:Sean Oshima ◆豪華盤初回生産限定封入特典・トークCD「入野自由の‟Who I Am”ラジオ」・入野自由私物カメラ撮影!携帯用ステッカー・フォトカード1枚(全3種からランダムで1枚封入)・スリーブケース ▼YouTubeポッドキャスト「入野自由の‟Who I Am”Podcast」入野自由がニューシングル「Who I Am」をちょっとずつアピールしていくミニラジオです!ニューシングルの試聴動画と併せてぜひお楽しみください!https://www.youtube.com/playlist?list=PLFfZNhe5MBCNGc3Ws8U2ONXTBkNcqQrRy※不定期で入野自由公式YouTubeおよびPodcastにてアップされていきます。 ◆特典情報 ○アニメイトグッズ付限定セット・入野自由「Who I Am」【豪華盤】 アニメイト限定セット ※ぶらさがりアクリルキーホルダー付(約縦70mm):¥4,300(税込)・入野自由「Who I Am」【通常盤】 アニメイト限定セット ※缶バッジ3個セット付(直径約57mm):¥3,300(税込)※グッズ付き限定セットは無くなり次第終了とさせて頂きます。※購入や詳細は、販売サイトをご確認ください。 ○店舗別オリジナル特典入野自由「Who I Am」を各対象店舗にて対象商品をご予約・ご購入いただいた方に、先着でお渡しいたします。※特典は先着順のため無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 ・アニメイト 豪華盤:L判ブロマイドA(複製サイン&コメント入り) 通常盤:L判ブロマイドB(複製サイン&コメント入り)・ゲーマーズ 豪華盤:L判ブロマイドA(複製サイン&コメント入り) 通常盤:L判ブロマイドB(複製サイン&コメント入り)・Amazon メガジャケ(24cm×24cm) 豪華盤:豪華盤ジャケット絵柄/通常盤:通常盤ジャケット絵柄・コロムビアミュージックショップ 豪華盤:アナザージャケットA/通常盤:アナザージャケットB・とらのあな L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)※2形態共通・タワーレコード L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)※2形態共通・ネオウィング L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)※2形態共通。楽天ブックス L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)※2形態共通 詳細:https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/ ◾️<入野自由トーク&ミニライブ2025夏>日程:2025年8月10日(日)会場:東京・ニッショーホール時間:昼公演 開場14:00/開演14:45 夜公演 開場17:45/開演18:30 チケット:6,500円(税込)※グッズ付きチケットは「CD予約先行」のみの発売 オフィシャル先行受付期間:2025年6月27日(金)15:00〜7月6日(日)23:59まで当選通知日:2025年7月11日(金)15:00頃当選チケット入金期間:2025年7月11日(金)15:00〜7月21日(月)23:00まで ◾️<入野自由 移籍第1弾シングル「Who I […]

The post 入野自由、移籍第一弾シングル「Who I Am」ジャケット写真解禁 first appeared on BARKS.