リーガルリリーが、新曲「danceasphalt」のリリックビデオをYouTubeに公開した。 ◆リーガルリリー 動画 約半年ぶりのオリジナル新曲として、6月9日に突如配信リリースされた「danceasphalt」は、オルタナティヴなロックサウンドを軸に、おもちゃ箱のようなシンセサイザーや電子音、ノイズが多用された、リーガルリリーの世界観を伸長するダンスロックナンバーだという。 本日公開となったリリックビデオでは、アスファルトの地面に座ったメンバー2人による、ノーカットの演奏動画で構成されたプリミティヴな映像作品に仕上がっているとのこと。「夏の大三角形」のデネブの楽曲として位置する本楽曲の歌詞は、恋愛の三角関係を独自の解釈で表現しながら、一夜の逃避行のようなロマンチックな雰囲気を帯びている。「ダンスアスファルト」といった造語や、様々な言葉遊びも冴えわたる1曲なので、ぜひリリックビデオをチェックして欲しい。 7月23日には、約1年ぶりとなるCD作品として「ぼくのベガ / R:L / danceasphalt」もリリースする彼女たち。7月クールTVアニメ『彼女、お借りします』第4期EDテーマに起用されている「ぼくのベガ」の先行配信も7月1日に控えている。 ◾️デジタルシングル「danceasphalt」 配信中:https://kmu.lnk.to/danceasphalt ◾️トライアングルAサイドシングル「ぼくのベガ / R:L / danceasphalt」2025年7月23日(水)CDリリースCD予約:https://Regallily.lnk.to/TriSG ◆初回生産限定盤(CD+DVD)KSCL-3597〜8 / ¥4,290(税込)/ デジパック仕様 [CD] 1. ぼくのベガ 2. R:L 3. danceasphalt [DVD] 「LIVE HOUSE TOUR 2025」Live at 渋谷CLUB QUATTRO 2025.4.3 1. 17 2. ムーンライトリバース 3. 1997 4. 天きりん 5. キラキラの灰 6. リッケンバッカー 7. ますように 8. Tour Documentary Film […]

