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台風第2号(セーパット)

【写真を見る】【台風情報】台風第2号(セーパット)　あすには熱帯低気圧になる見込み　八丈島の南を北西へ進む　今後の勢力と進路は？ 今後の全国・東北の天気は？

6月24日18時50分発表　気象庁

24日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    八丈島の南約330km
中心位置    北緯30度10分 (30.2度)
東経140度10分 (140.2度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北東側 280 km (150 NM)
南西側 110 km (60 NM)

25日6時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    八丈島の南約150km
予報円の中心    北緯31度50分 (31.8度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    65 km (35 NM)

25日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    八丈島の西約50km
予報円の中心    北緯33度10分 (33.2度)
東経139度20分 (139.3度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    105 km (57 NM)

■全国・東北の今後の天気は

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

今後の天気はこちらから
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