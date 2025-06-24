【台風情報】台風第2号(セーパット) あすには熱帯低気圧になる見込み 八丈島の南を北西へ進む 今後の勢力と進路は？ 今後の全国・東北の天気は？
台風第2号(セーパット)
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6月24日18時50分発表 気象庁
24日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 八丈島の南約330km
中心位置 北緯30度10分 (30.2度)
東経140度10分 (140.2度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 280 km (150 NM)
南西側 110 km (60 NM)
25日6時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 八丈島の南約150km
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 65 km (35 NM)
25日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 八丈島の西約50km
予報円の中心 北緯33度10分 (33.2度)
東経139度20分 (139.3度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 105 km (57 NM)
■全国・東北の今後の天気は
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
今後の天気はこちらから
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