¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶ÉÍ¾¾µÇ°±ÈÇÏÌî¾Þ¡Û20ºÐ¡¦ËÌ»ÔÍ£¡¡ÃÏ¸µ£Ç¶½é»²Àï¡ÖÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Î£Ç¶¡ÖÂè£³²óÉÍ¾¾µÇ°±ÈÇÏÌî¾Þ¡×¤Ï£²£µÆü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡ËÌ»ÔÍ£¡Ê£²£°¡áÉÍ¾¾¡Ë¤Ïº£Àá¡¢·ç¾ìÁª¼ê¤¬½Ð¤¿¤¿¤áÄÉ²Ã½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ£Ç¶½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±¿¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤»¤ì¤Ð¡×¡£¤¿¤À¡¢°¦µ¡¤Î¶á¶·¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ö£´·îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ·¤Í¤¬¤¢¤ë¡£¾Ã²»¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ú¸º¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È°ìÅ¾¡¢É½¾ð¤âÆÞ¤ë¡£
¡Öº£²ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÉôÉÊ¤òÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Á°¸¡Æü¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤ÎÁöÏ©¤È¤¢¤Ã¤Æ³Î¤«¤Ê´¶¿¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½éÆü¤ÎÄ«Îý½¬¤ÇºÆÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡¡Åö½é¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±´ü¤Î¿¹²¼µ±¤Ï¸ø½ý¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö£²µé¼Ö¤Ï»ä¤À¤±¡£¿¹²¼¤«¤é¡Ø´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤·¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ó¥Ç¤â£²£°¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÏÓ¤â¤Ê¤¤¤·¸·¤·¤¤¤±¤É¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£ÏÓ¤òËá¤¤¿¤¤¡×¡£Æ»»º»Ò¤¬Á´ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£