¾¾²¬çýÍ¥¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼êÊü¤·¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡Ä¡×¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¤È¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
▶▶¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12653
¢¡¾¾²¬çýÍ¥¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È
»³»û¡§çýÍ¥¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤â¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²¶¤Î½Ð±éºî¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤µ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¡Ö¶äº²¡×¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¾¾²¬¡§¡Ê»³¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ë¶äº²¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡È¤ä¤Ð¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤À¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÏÃ¤È¤«¤òÊ¹¤¯¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»³»û¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÈçýÍ¥¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¡È¶äº²¤¬¤ä¤Ã¤È»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤µ¡£
¾¾²¬¡§¡Ê¶äº²¤ÎÁ°¤«¤é¡Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª»ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
»³»û¡§½Ð¤ëÁ°¤«¤é¤Í¡£
¾¾²¬¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»³»û¡§¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤«¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç!?
¾¾²¬¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¡ª
»³»û¡§ËÍ¤ÈçýÍ¥¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡£²¿Ç¯¤¯¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©
¾¾²¬¡§»ä¤¬13ºÐ¤Î¤È¤¤À¤«¤é¡¢2008¡Á10Ç¯¤Î¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡ÊÆüÂØ¤ï¤ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¼õ¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£Åö»þ¤Ï²¿É´ËÜ¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼êÊü¤·¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£ Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤âÀÕÇ¤¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»³»û¡§¤¦¤ó¤¦¤ó¡£
¾¾²¬¡§¤À¤«¤é¡¢¼êÊü¤·¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤ª»Å»ö¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¤È¤¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
»³»û¡§¤¤¤ä¡Á¡£¤Ç¤â¡¢çýÍ¥¤¿¤Á3¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡È¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
¢¨Åö»þ¤Ï¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤ËÉ¥ÅÄ±ÑÈþ¤µ¤ó¡¢°ËÆ£Íüº»»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é
¾¾²¬¡§Ä¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³»û¡§´é¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤«¤é¡È3¿Í¤È¤âÌÌÇò¤¤¡ª ÆÃ¤Ë¾¾²¬çýÍ¥¤ÏÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¡£
¾¾²¬¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³Î¤«»ä¤¿¤Á¡Ê¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡Ë¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³»û¡§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«¤â¤¤¤ëÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤â¡Á¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡È¤â¤¦º£´ü¤Ï¤¤¤±¤ë¡¢Âç¾æÉ×¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
¾¾²¬¡§¡ÈºÇ½é¤Ë²¿¤«ÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¡É¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢3¿Í¤ÇÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
»³»û¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤«!? À©ºî¤Î¿Í¤È¤«¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
¾¾²¬¡§¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥³¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³»û¡§¤¹¤´¤¤¡ª Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡£çýÍ¥Åª¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¹ç³Ê¤·¤Æ¡Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢²¶¤Ï¡È¤³¤Î»Ò¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£¤â¤¦²¶¤¬µÙ¤ó¤Ç¤â¡¢çýÍ¥¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾²¬¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
▶▶¾¾²¬çýÍ¥¤¬»³»û¹¨°ì¤ËÊª¿½¤¹!? Â³¤¤Ï¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12653
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
▶▶¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12653
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡¢»³»û¹¨°ì¤µ¤ó
¢¡¾¾²¬çýÍ¥¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È
»³»û¡§çýÍ¥¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤â¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²¶¤Î½Ð±éºî¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤µ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¡Ö¶äº²¡×¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¾¾²¬¡§¡Ê»³¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ë¶äº²¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡È¤ä¤Ð¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤À¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÏÃ¤È¤«¤òÊ¹¤¯¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»³»û¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÈçýÍ¥¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¡È¶äº²¤¬¤ä¤Ã¤È»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤µ¡£
¾¾²¬¡§¡Ê¶äº²¤ÎÁ°¤«¤é¡Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª»ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
»³»û¡§½Ð¤ëÁ°¤«¤é¤Í¡£
¾¾²¬¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»³»û¡§¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤«¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç!?
¾¾²¬¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¡ª
»³»û¡§ËÍ¤ÈçýÍ¥¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡£²¿Ç¯¤¯¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©
¾¾²¬¡§»ä¤¬13ºÐ¤Î¤È¤¤À¤«¤é¡¢2008¡Á10Ç¯¤Î¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡ÊÆüÂØ¤ï¤ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¼õ¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£Åö»þ¤Ï²¿É´ËÜ¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼êÊü¤·¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£ Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤âÀÕÇ¤¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»³»û¡§¤¦¤ó¤¦¤ó¡£
¾¾²¬¡§¤À¤«¤é¡¢¼êÊü¤·¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤ª»Å»ö¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¤È¤¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
»³»û¡§¤¤¤ä¡Á¡£¤Ç¤â¡¢çýÍ¥¤¿¤Á3¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡È¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
¢¨Åö»þ¤Ï¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤ËÉ¥ÅÄ±ÑÈþ¤µ¤ó¡¢°ËÆ£Íüº»»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é
¾¾²¬¡§Ä¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³»û¡§´é¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤«¤é¡È3¿Í¤È¤âÌÌÇò¤¤¡ª ÆÃ¤Ë¾¾²¬çýÍ¥¤ÏÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¡£
¾¾²¬¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³Î¤«»ä¤¿¤Á¡Ê¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡Ë¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³»û¡§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«¤â¤¤¤ëÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤â¡Á¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡È¤â¤¦º£´ü¤Ï¤¤¤±¤ë¡¢Âç¾æÉ×¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
¾¾²¬¡§¡ÈºÇ½é¤Ë²¿¤«ÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¡É¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢3¿Í¤ÇÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
»³»û¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤«!? À©ºî¤Î¿Í¤È¤«¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
¾¾²¬¡§¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥³¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³»û¡§¤¹¤´¤¤¡ª Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡£çýÍ¥Åª¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¹ç³Ê¤·¤Æ¡Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢²¶¤Ï¡È¤³¤Î»Ò¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£¤â¤¦²¶¤¬µÙ¤ó¤Ç¤â¡¢çýÍ¥¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾²¬¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
▶▶¾¾²¬çýÍ¥¤¬»³»û¹¨°ì¤ËÊª¿½¤¹!? Â³¤¤Ï¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12653
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661