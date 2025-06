◆King & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」新キービジュアル解禁

【モデルプレス=2025/06/24】King & Princeが歌う、ミッキーの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」(5月23日リリース)。この度、新たなキービジュアルが解禁された。King & Princeとミッキーの共通点、“お互いを尊重しながらも自分らしくいること”をテーマに、新たに生まれ変わったディズニーソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が多様な配信プラットフォームで好評を博している中、新たなキービジュアルが解禁。ミッキーとKing & Princeの笑顔が青空の元輝く“べストフレンドショット”を収めたビジュアルとなっている。

幼少期の頃からミッキーと一緒に人生を歩んできたというKing & Prince。大好きなミッキーについて永瀬廉は「(ミッキーのイメージは)“世界一身近なスーパースター”かな。スーパースターというと、手の届かない遠い存在のようなイメージがあるけれど、ミッキーはいつも隣にいて寄り添ってくれる。世界一身近なスーパースターで、みんなの友だちです」といつも近くにいて寄り添ってくれる存在であることを告白。高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)は「言語に関係なく、世界をつないでくれる人。ずっと夢を見させてくれて、一緒にいると心がキラキラします。世界中のみんなの友だちだから、ミッキーがどんなに多忙な毎日を送っているのか気になりますね」と世界中のみんなの友だちであるミッキーのイメージを明かした。先日解禁されたMV Short Clipはアニメーションのミッキー&フレンズとKing & Princeが共演。短尺ながら濃密で見応えのある内容が話題を呼び、“もっと観たい”との声が多く寄せられた。フルバージョンは夏に解禁予定である。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】