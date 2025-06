ミッキー＆フレンズとKing & Princeのスペシャルコラボレーションより、笑顔溢れる新キービジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新キービジュアルは、キンプリのCD「What We Got ~奇跡はきみと~」の<初回限定盤A>のジャケットに採用予定!

ミッキー&フレンズとKing & Prince のスペシャルコラボレーションより、あらたなキービジュアルが解禁となった。ミッキーとKing & Princeの笑顔が青空の元で輝く“べストフレンドショット”が収められたビジュアルとなっている。

ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとして、ディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』から生まれた、ミッキーマウスとKing & Princeによる奇跡のコラボレーション。

King & Prince とミッキーの共通点、“お互いを尊重しながらも自分らしくいること”をテーマに生まれ変わったディズニーソング「What We Got ~奇跡はきみと~」は、楽曲が配信されるや、初週ダウンロード数が1万8,201DLを記録し、5月28日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で、初登場1位を獲得。3月24日付での「HEART」に続き、自身通算4作目のデジタルシングル1位に輝いており、スクエア型のキービジュアルは、8月6日リリースの「初回限定盤A」のジャケットにもなる予定だ。

幼少期の頃からミッキーと一緒に人生を歩んできたというKing & Prince。大好きなミッキーについて永瀬廉は「(ミッキーのイメージは)“世界一身近なスーパースター”かな。スーパースターというと、手の届かない遠い存在のようなイメージがあるけれど、ミッキーはいつも隣にいて寄り添ってくれる。世界一身近なスーパースターで、みんなの友だちです」と、いつも近くにいて寄り添ってくれる存在であることを告白。

高橋海人(高は、はしごだかが正式表記)は「言語に関係なく、世界をつないでくれる人。ずっと夢を見させてくれて、一緒にいると心がキラキラします。世界中のみんなの友だちだから、ミッキーがどんなに多忙な毎日を送っているのか気になりますね」と、世界中のみんなの友だちであるミッキーのイメージを明かした。

「What We Got ~奇跡はきみと~」はKing & Princeが日本語訳詞を手掛け、楽曲を聴いたすべての人が、大切な人とのつながりをあらためて感じることができる温かさが詰め込まれている。先日解禁されたMV Short Clipは、アニメーションのミッキー&フレンズとKing & Princeが共演。短尺ながら濃密で見応えのある内容が話題を呼び、“もっと観たい”との声が多く寄せられ、2025年夏に予定されているフルバージョンの公開に向けて、期待と注目が高まっている。また楽曲に合わせて踊る動画をSNSで投稿する人が続出しており“WWG旋風”が巻き起こっている。

「ハッピーなアレンジが素晴らしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい」とディズニーのアメリカ本社も絶賛した、世界で初めて日本人アーティストと一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソングが、日本中そして世界中をポジティブなエネルギーで包み込む。

なお「What We Got ~奇跡はきみと~」MVのフルバージョンは2025年夏に解禁予定。ビッグプロジェクトの続報に期待しよう。

