ミッキーのベストフレンドであるKing & Princeが歌う「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の新キービジュアルが解禁!

青空の下で輝く笑顔が印象的なミッキーとKing & Princeの“ベストフレンドショット”を収めたビジュアルです。

ディズニー『What We Got 〜奇跡はきみと〜』

2025年5月23日(金)よりデジタル配信中

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、ミッキー&フレンズとKing & Princeとのスペシャルコラボレーションを展開中。

ミッキーマウスは2028年にスクリーンデビュー100周年を迎えます。

それに先駆け、日本から新たな挑戦としてスタートするのが、ディズニーのグローバルプロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」です。

このプロジェクトから生まれた奇跡のコラボレーションにより、ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が誕生しました。

現在、各種音楽配信サービスにてデジタル配信中です。

King & Princeとミッキーの共通点は、「お互いを尊重しながらも自分らしくいること」

そのテーマのもと生まれ変わったこの楽曲は、初週で18,201ダウンロードを記録し、オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング(2025年5月28日発表)にて初登場1位を獲得しました。

これは「HEART」に続く、通算4作目のデジタルシングル1位となります。

また、この新たなキービジュアルは、2025年8月6日発売予定の【初回限定盤A】のジャケットにも使用される予定です。

King & Princeの永瀬廉さんは、ミッキーについて「“世界一身近なスーパースター”だと思います。スーパースターというと遠い存在に感じますが、ミッキーはいつもそばにいてくれる友だちです」と語ります。

郄橋海人さんは「ミッキーは言語の壁を超えて世界をつなぐ存在です。一緒にいると心がキラキラしますし、世界中の人々の友だちなので、毎日忙しそうですね」とコメントしています。

「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、King & Princeによる日本語訳詞が施されており、楽曲を聴くことで大切な人とのつながりを改めて感じられる、あたたかなメッセージが込められています。

先日公開されたMVショートクリップでは、アニメーションのミッキー&フレンズとKing & Princeが共演しており、そのクオリティの高さが話題を呼んでいます。

SNS上では楽曲に合わせて踊る投稿が続出しており、“WWG旋風”が巻き起こっています。

ディズニー本社も「誰もが笑顔になれる、ポジティブなエネルギーにあふれた楽曲」と絶賛した、世界で初めて日本人アーティストと共に制作されたミッキーのオフィシャルテーマソング。

King & Princeとミッキーによるコラボレーションは、これからも日本中、そして世界中を笑顔と希望で包み込んでいきます。

MVのフルバージョンは2025年夏に公開予定です。

