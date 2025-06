「egg on one’s face」の意味は？シチュエーションを想像してみて！【1分英会話】

正解は「恥をかく」でした!

「egg on one’s face」は、大きなミスをして恥をかくことや、自分のしたことや言ったことのせいで、恥ずかしい思いをすることを指します。

「After boasting about his cooking skills, he had egg on his face when he burned the dinner.」

(料理の腕前を自慢した後、夕食を焦がして恥をかいた)