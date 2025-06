テレビアニメ『薬屋のひとりごと』のイベント「『薬屋のひとりごと』 POP UP SHOP in マルイ vol.2」が、7月4日(金)〜7月13日(日)の期間に兵庫・神戸マルイで、8月8日(金)〜8月17日(日)の期間に東京・有楽町マルイで開催される。■うれしい特典も用意今回アルマビアンカが手掛け開催される「『薬屋のひとりごと』 POP UP SHOP in マルイ vol.2」は、“水遊び”をコンセプトに、新規描き下ろしイラストを使用した新規グッズを販売する期間限定のポップアップショップ。

ラインナップには、猫猫と壬氏の描き下ろしイラストをあしらった「BIGアクリルスタンド」や「ダイカットステッカー」をはじめ、デフォルメデザインがかわいい「アクリルキーホルダー」や「アクリル立て看板風メモスタンド」など、ファン必見のグッズが並ぶ。また、関連商品を3000円(税込)以上の購入、かつエポスカード利用または提示で1会計につき1回、ハズレなしの抽選会に参加が可能。景品は、A賞「キャンバスボード」、B賞「ブロマイド コンプリートセット」、C賞「ブロマイド ランダム1枚」の3種がそろい、期間中にエポスカードに入会した人にはB賞がプレゼントされる。さらに、イベント会場限定とECサイト「AMNIBUS」&「アニメイト」限定のBOX購入特典が登場。例えば、「描き下ろし 水遊びver. トレーディンググリッター缶バッジ」を1BOX購入すると、各限定の「缶バッジ」がもらえる。