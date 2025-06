【モデルプレス=2025/06/24】グローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)を生んだガールズグループオーディション番組「Girls Planet 999 : 少女祭典」(以下「Girls Planet 999」)に出演したリリカなどからなる6人組新人ガールズグループ・ILY:1(アイリーワン)が6月24日、グループの公式X(旧Twitter)を更新。グループでの活動終了を示唆した。

投稿では笑顔の集合写真を添え「ILY:1とONLY:1(※ファンネーム)が一緒に笑って泣いて、本当に忘れられない時間でした。誰かを応援する気持ちがこんなにきれいで温かいことができるのを、そんな心が人生を動かす最大の力になれるのを教えてくれてありがとう」とコメント。そして「もう一人一人の日常に戻りますが、また会う日までILY:1と一緒にした大切な記憶がONLY:1にも一日一日を生きる力になってほしいです」とつづっている。ILY:1は2022年4月4日に「Love in Bloom」で韓国デビューを果たした6人組多国籍ガールズグループ。Kep1er(ケプラー)を生んだMnetの人気オーディションプログラム「Girls Planet 999:少女祭典」に出演していた、リリカ(岸田莉里花/Nizi Project参加者)らが所属しており、6月14〜15日に大阪府・FC LIVE OSAKA、同月21〜22日に東京都・FC LIVE TOKYOでライブイベント「2025 ILY:1 LIVE IN JAPAN Dear my Only:1」を開催していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】