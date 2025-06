あおぎり高校が、3rd配信シングル「ミス・プリマベーラス」を6月25日0時より配信開始することを、「あおぎり高校」公式YouTubeにて公開された「【は?】がーるが適当に考えた漢字の読みと意味を当てろ!」内にて発表した。 5カ月連続配信リリースの3曲目である「ミス・プリマベーラス」は、FAKE TYPE.が手掛けた、ノリノリのスウィングビートが特徴的な楽曲になっているとのこと。歌唱メンバーは石狩あかり・山黒音玄・萌実・うる虎がーるの4名となる。 「ミス・プリマベーラス」について、本楽曲の歌唱メンバーとFAKE TYPE.からのコメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ ■石狩あかり コメント聴いていて楽しい楽曲です! 4人の個性もしっかりとあり、でもぶつかり合ってない感じが耳に心地いいと思うのでたくさん聴いてね! ◆ ◆ ◆ ■山黒音玄 コメントとにかく歌うのが難しく楽しい曲でした!! “ならないなんてもったいないじゃない?” の早口のところを一生取り直していた気がします”⋯。基本可愛い感じで歌いましたが、2サビは可愛さ少なめな感じにしたのでその差が出てると嬉しいな⋯。FAKETYPE.さんの楽曲は甘辛さがある印象です。収録時はトラちゃんと僕の2人という可愛い系担当だけだったので甘さしかなかったのですが、4人が合わさると一気にかっこいい系で歌った2人の歌声のパンチが効いて「めちゃくちゃ良い〜〜〜!!!」となり、ミックスの確認が届いてから5回連続で聴いてました!聴き応えがある曲なので、たくさん聴きたくなると思います! ◆ ◆ ◆ ■萌実 コメント今回は、以前から曲が好きで聴いていた FAKETYPE.さんに楽曲提供いただけてとても嬉しいです。どのように歌うか色々考えて収録に臨み、好きながなりなどを入れています! 各々特徴的な4人の歌声が合わさったこの楽曲、楽しんでいただければ幸いです。 ◆ ◆ ◆ ■うる虎がーる コメントレコーディングの時に“自分が1番 気分はヘップバーン”のところをダウナーぽく歌ってと言われたけど、ダウナーで歌ったことがなくてちょっと難しかったトラ! そもそもダウナーって何トラ? 他3人が歌上手いトラなので、諦めて楽しく歌うことに専念しましたトラ。特にサビのワウワウみたいなところが1番楽しかったトラです! 完成した曲を聴いた時はめっちゃまとまってる!!って思いましたトラ!いい感じに自由の女神たちになってるんじゃないかと思ってますトラ! がうの推しポはがうのソロラップ(?)トラ! 虎だけどワンダフル! ◆ ◆ ◆ ■FAKE TYPE.コメントはじめまして、FAKE TYPE.です。 この度は素敵な機会をありがとうございました。本楽曲は、いつも通りバキバキのエレクトロスウィングのビートの上に 配信する側とそれを視聴する側で生まれる認識の違いをメタ的な要素も含め表現しました。あおぎり高校として活動している4人が歌うからこその説得力があると思います。 是非とも楽しんでください。 ◆ ◆ ◆ さらに、Apple Music / Spotifyユーザーを対象にキャンペーンURLからライブラリ保存を行うと、ジャケットを使用したスマホ壁紙のDLキャンペーンの開催も決定。リリース日より2週間限定で7月8日23時59分までの開催となる。 また、あおぎり高校は、5カ月連続で楽曲を配信リリースすることが決定している。歌唱するメンバーは楽曲ごとに変わっていくので、今後配信リリースされる楽曲も楽しみに待っていてほしい。 ■3rd配信シングル「ミス・プリマベーラス」作詞:TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)作曲:FAKE TYPE.編曲:DYES IWASAKI (FAKE TYPE.)配信リンク:https://aogiri.lnk.to/MSPR 関連リンク ◆あおぎり高校 オフィシャルサイト◆あおぎり高校 オフィシャルX◆あおぎり高校 オフィシャルYouTubeチャンネル

The post あおぎり高校、FAKE TYPE.が手がけた3rd配信シングル「ミス・プリマベーラス」配信決定 first appeared on BARKS.