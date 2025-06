NARROWORLDが、第7弾となる新曲「きらりん☆JUMP feat. 茉ひる」を6月25日に配信リリースすることを発表した。 NARROWORLDは、マルチプロデューサー・maeshima soshiと、シンガー&トップライナー・OHTORA、ジャケットとMVのアートワークを担当している絵師・Dai/NEW JACKの3名で結成されたユニット。音楽×動物のアニメーション作品を届けるこの企画は、リリースごとに様々な客演アーティストがキャラクター化し登場する。 今作は歌唱動画のスタイルでバズり、TikTokを含むSNSで注目を集め、現在総フォロワー数70万人以上を誇る女性シンガーソングライター・茉ひるが”リス”に扮して参加している。 新曲「きらりん☆JUMP feat. 茉ひる」は、ボーカロイド風のサウンドに恋する乙女心を綴った、どこか懐かしさを感じるポップチューンとなっているという。これからの季節にぴったりなポジティブでトキメキ溢れる歌詞に注目して欲しい。 また、MVも公開予定とのことなので、続報をお待ちいただきたい。 ◾️新曲「きらりん☆JUMP feat. 茉ひる」2025年6月25日(水)配信https://lnk.to/narroworld_kirarinjump 関連リンク ◆NARROWORLD オフィシャルX◆NARROWORLD オフィシャルInstagram◆NARROWORLD オフィシャルYouTubeチャンネル◆NARROWORLD オフィシャルTikTok

