WANDSが4月18日の仙台サンプラザホール公演を皮切りに5月30日の東京ガーデンシアターまで、自身最大規模の全国ホールツアー<WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜>を開催した。全9公演のファイナルとなった東京ガーデンシアターのレポートをお届けする。なお、同ツアー初御披露目の最新ギターにスポットを当てた柴崎浩インタビューもあわせてご覧いただきたい。 通算8枚目のアルバム『TIME STEW』には新曲4曲に加えて、1990年代に制作された「天使になんてなれなかった」と「FLOWER」の新録となる第5期バージョンが収録されている。こう記すと、過去の財産を活かしていると思われるかもしれないが、そうではない。ボーカリストに上原大史を迎え、2019年11月から第5期として活動再開したWANDSは、その音楽性やライブアクト共にクオリティが高く、継続的に充実した活動を行っている。6年目を迎えた第5期は、WANDSとしての活動期間が歴代最長を更新しているうえ、ボーカリストとしての活動期間も上原大史が歴代最長。1991年のデビューから約34年の歴史を積み上げてきたWANDSは変遷を経ながらも、現在進行形のバンドとして色褪せることのない名曲の数々を鳴らし続けている。 『TIME STEW』収録新曲もWANDSならではの洗練感をまとった上質なもの。1990年代楽曲のセルフカバーがアルバム最大のトピックではなく、それらWANDS第5期ver.が、新曲と交じってもまるで違和感なく溶け込んでいることこそ注目に値する。おそらく、柴崎と上原は第5期WANDSに確かな手応えを感じており、結果、かつての楽曲ともフラットな感覚で向き合えるのだろう。『TIME STEW』は“STEW=煮込む”という言葉の持つ意味通り、過去と現在が絶妙に溶け合って、魅力に富んだ今を生み出した。 そんなアルバム『TIME STEW』を携えた全国ツアーは、1990年代からWANDSを応援している層はもちろん、若い世代のリスナーも数多く会場に見受けられるなど、全国各地で大盛況となった。新たなファンを獲得し続けながらツアーは進み、5月30日に東京ガーデンシアターで開催されたファイナル公演は当然のごとくソールドアウト。当日の場内は平日にもかかわらず、華々しさに溢れる光景が広がっていた。 オープニングSEに続いてWANDSがステージに姿を現すと、柴崎が奏でる雄叫びのようなギターサウンドが場内に響き渡る。客席から熱い歓声と盛大な拍手が湧き起こり、ライブは『TIME STEW』収録のミディアムチューン「天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.]」からスタートした。黒いスーツに身を包んだスタイリッシュなシルエット、力強さと色気を併せ持った歌声を聴かせる上原。穏やかな表情を浮かべながらステージ上を行き来して、テクニカルかつテイスティーなギターソロを決める柴崎。強い存在感を放つ二人の姿と躍動感を放つサウンドにオーディエンスも熱いリアクションを見せ、ライブが始まると同時に場内がひとつになったことが如実に感じ取れた。 その後は、心地よく疾走する「RAISE INSIGHT」と洗練された音像を持つ「恋せよ乙女」を続けてプレイ。柔らかな熱気を湛えたWANDSの楽曲はライブ映え抜群で、聴いていると自然と気持ちが引き上げられる。それを示すようにライブが進むに連れて場内のボルテージはどんどん高まっていった。そして、3曲聴かせたところでMCへ。 「あらためまして、WANDSです! 本日、<WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜>ファイナルは、ここ東京ガーデンシアターでございます。皆さん、駆けつけていただいて、誠にありがとうございます。本当にね、昔から来てくれている方々とか、今日初めて来てくれた方々とか、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、いつからのファンとか、そういうことは関係ないですから。一番前の席から一番上の後ろの席まで、皆さん同じようにぶち上げていきますので、最後までよろしくお願いします!」──上原大史 オーディエンスとのやり取りも交えながら、軽快に明るく言葉を伝える上原のMCに、客席からは幾度となく拍手や歓声が起こっていた。 続くブロックでは、アッパーなサビを配した「GET CHANCE GET GROW」や上原の伸びやかなボーカルと柴崎のメタリックなギターを活かした「官能SADISTICに濡れて」、尖った暗さと高揚感を融合させた独自の味わいが印象的な「FLOWER [WANDS第5期ver.]」などをプレイ。それぞれの楽曲に合わせてフレキシブルなアプローチを展開する柴崎のギターワーク、幅広い声域と豊かな声量、正確なピッチなどが光る上原のボーカルは共に上質だ。年齢差やキャリアの長短などを超えて柴崎と上原が対等に並び立っていると言ってもいい現在のWANDSだが、シンガーとして持てる実力の全てを発揮してWANDSファンの心を掴んできた上原の成長と等身大を実感できるステージでもあった。 ライブ中盤で披露された「honey」間奏では、上原のフェイクをなぞる柴崎のギターのかけ合いといった息の合った応酬が客席を大いに沸かせた。また、ウォームなAメロ〜Bメロと力強さを湛えたサビを配した「WONDER STORY」、メリハリを効かせたアレンジや知的な味わいのギターソロをフィーチュアした「Shooting star」、翳りを帯びたスローチューンの「リフレイン」などが届けられた。1曲ごとに表情を変えて深度を増していく流れは、物語を紡いでいくような感覚があり、観飽きることがない。様々なインスピレーションが湧いてくるWANDSのライブの魅力を今回もたっぷりと味わせてくれた。 UKロックが香る「アイリメンバーU」から後半に入ったライブのハイライトのひとつはメドレーにもあった。「もっと強く抱きしめたなら [WANDS第5期ver.] 〜 時の扉 [WANDS第5期ver.] 〜愛を語るより口づけをかわそう [WANDS第5期ver.]」という怒涛の構成は圧巻。続けて、「世界が終るまでは… [WANDS 第5期ver.]」がフルで演奏されるなど、場内が大きな歌声に満ちた。 もちろん、結局ライブで一番盛り上がるのは昔の曲だったというわけではない。あくまでも第5期の楽曲を中心としたセットリストでライブを構成し、往年のヒット曲がさらなる華を添えるという流れが見事。メリハリを効かせた絶妙なライブ構成に導かれて場内の熱気がより高まっていくという構成は、まさしく“TIME STEW”を体現したものだろう。本編ラストを「大胆」で締めくくったあたりに彼らの意図を感じさせた。 場内のボルテージを極限まで引き上げてメンバーがステージから去ると同時に、客席からはアンコールを求める大声援と手拍子が湧き起った。その熱い要望に応えて再びステージに立ったWANDSは「真っ赤なLip」をプレイ。ゴージャスなサウンドや楽器陣によるホットなソロ回しなどで魅了した後、この日、2回目のMCへ。 「ありがとうございます。今日もたくさんの人に来てもらえて、最高です。アルバムもツアーも、今回は“TIME STEW”という名前をつけてまわっているんですけれども、インタビュー記事とかCDショップの宣伝文句とかに、TIME STEW=“時間をかけて、じっくり煮込んだ”なんて書いてあるんですよね。日本語にすると、あまりカッコ良くないなという気がするんですけど(笑)、大体そういう意味だしな…ということで。今回のツアーをまわってきてね、まさにお客さんが昔のWANDSも、今のWANDSも溶け合わせてくれているのかなということを感じました。いろんなお客さんがいて、“TIME STEW”という名前にふさわしいツアーだったかなと思っています」──柴崎浩 「今回のツアーは本当に、いろいろ試練があったというか。…大変でしたけど、皆さんに助けていただきながら乗り越えることができました。ありがとうございます。そうしたら、まさかの今日、一番調子がいいというね。“調子はあんまりやけど、気合いでファイナルは盛り上げる!”みたいな感じやったんですけど、まさかの初日よりも調子いいという。すっごい声出ています(笑)」──上原大史 「本当に、ここまで活動させてもらって、1本1本お客さんに、ありがとうという気持ちでいっぱいです。ありがとうございます」──柴崎浩 感動的なMCに続いては、晴れ渡った夏の青空を思わせる爽やかさを湛えた「世界中の誰よりきっと [WANDS第5期ver.]」を聴かせた。そして「世界平和というのは本当に難しいことだと思いますけど、せめて今、ここにいる皆さんには温かい愛のある世界で生きていってほしい。そんな気持ちを込めて歌います」という上原の言葉と共に「WE ALL […]

The post 【ライブレポート】WANDS、最大規模の全国ホールツアー<TIME STEW>完遂「昔も今もお客さんが溶け合わせてくれている」 first appeared on BARKS.