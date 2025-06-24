Ìø³ÚÍ¥Ìï¡õ¹õÅç·ëºÚ¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î±éµ»¥Ð¥È¥ë¤ËÂ©¤ò¤Î¤à¡ª±Ç²è¡Ö²ÆÌÜ¥¢¥é¥¿¤Î·ëº§¡×
2004Ç¯¡¢Åö»þ14ºÐ¤ÇÂè57²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÃËÍ¥¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ìø³ÚÍ¥Ìï¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ±éµ»¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢º£¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÌò¼Ô¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢2013Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Á²Æì¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤ ¤¢¤ÎÆü¤Î¶õ¤ò¡Á¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õÅç·ëºÚ¡£¤½¤ó¤Ê±éµ»¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Î2¿Í¤¬¡¢¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë±éµ»¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëºîÉÊ¤¬2024Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö²ÆÌÜ¥¢¥é¥¿¤Î·ëº§¡×¤À¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢ÇµÌÚºäÂÀÏº¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤òÄé¹¬É§´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¹öÃæ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Ìø³Ú±é¤¸¤ë¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¿¦°÷¡¦²ÆÌÜ¥¢¥é¥¿¤¬»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¹õÅç±é¤¸¤ë"ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê»à·º¼ü"ÉÊÀî¿¿¼î¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¡£Åö½é¤Ï¤É¤³¤«²ø¤·¤²¤Ê¿¿¼î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÌ²ñ¼¼¤Ç¥¢¥é¥¿¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾ú¤·½Ð¤·»Ï¤á¤ë...¡£
Ìø³Ú¤È¹õÅç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ìø³Ú¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºî¡Ö¥¢¥ª¥¤¥Û¥Î¥ª¡×(2014Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï)¤Ç¡¢¹õÅç¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥µ¥Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¼Çµï¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£¶¦¤Ë¼ÂÎÏÇÉÆ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¿´ÍýÀï¤òÈ¼¤¦²ñÏÃ·à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÌ²ñ¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿´ÍýÀï¤Î±þ½·¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë
Ìø³Ú±é¤¸¤ë»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¿¦°÷¤Î¥¢¥é¥¿¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô°ä»ù¤Ç¤¢¤ë»³²¼ÂîÅÍ(±Û»³·ÉÃ£)¤«¤é¡ÖÉã¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ËÂå¤ï¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÂîÅÍ¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤Î¼ó¤Î½êºß¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¡¢¥¢¥é¥¿¤ÎÌ¾¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¹öÃæ¤Î¿¿¼î¤ÈÊ¸ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¼î¤«¤é¡Ö²ñ¤ª¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥é¥¿¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Î²¼¡¢µ¿Ç°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃæ¤Ç¿¿¼î¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥é¥¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ê»æ¤Î¼ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ïª¸«¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤ß¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢¾¯¤·¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¤¬Í¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¸Ü¤ß¤ºÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¥¢¥é¥¿¤ò¡¢Ìø³Ú¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ì´ÓÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÇ®±é¡£¿¿¼î¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ä»×¤¤¡¢ÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥é¥¿¤È¤¤¤¦¿Í´ÖÀ¤Î¼´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¥Ö¥ì¤º¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¸Î¡¢¥é¥¹¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤Ë¤¯¤¤±é½Ð¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¹õÅç±é¤¸¤ë¿¿¼î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥é¥¿¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤ë¹õÅç¤Î²ø±é¤¬°µ´¬¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÉÝ¤¹¤®¤ë»¦¿Íµ´¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍÁê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤Æ¤¬·×»»¤Å¤¯¤Ç¡¢½ª»Ï¿¿¼î¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â´¶¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ëÉÔµ¤Ì£¤µ¤ÈàÄàÑ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹õÅç¤Î"¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÜÅö¤Ç¤É¤³¤«¤é¤¬±³¤Ê¤Î¤«È½¤¸ÆÀ¤Ê¤¤ÉÔ²º¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî¤ê"¤¬ºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇ»ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¿¿¼î¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸«»ö¤ÊÉúÀþ²ó¼ý¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤À¤Î²ø±é¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë°ìÁØ¡¢Èà½÷¤Î±éµ»¤Î±ü¿¼¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬Å¸³«¤¹¤ëÌÌ²ñ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¿¤ë¤äÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤¡£°ì¼ê¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤¹¤°¤µ¤Þ·Ò¤¬¤ê¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÇöÉ¹¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿¿¼î¤Ë¸ç¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Èà½÷¤ÎËÜ¿´¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥é¥¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¿¿¼î¤Ï¡¢¼ê»æ¤Î¼ç¤¬¥¢¥é¥¿¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ËÜ¿´¤É¤³¤í¤«"ÁÀ¤¤"¤µ¤¨¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤²ñÏÃ·à¤òÅ¸³«¡£1Ëç¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤´¤·¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿´ÍýÀï¤Î±þ½·¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤À¡£
¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿Ìòºî¤ê¤Î¾å¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸À¤¤²ó¤·¡¢¸ýÄ´¡¢´Ö¡¢¥È¡¼¥ó¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»¤ò¶î»È¤·¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë2¿Í¤Î±éµ»¥Ð¥È¥ë¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¸¶ÅÄ·ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
²ÆÌÜ¥¢¥é¥¿¤Î·ëº§
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯7·î2Æü(¿å)15:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥·¥Í¥Þ
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹