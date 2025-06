WANDSが5月30日、東京ガーデンシアターにて全国ツアー<WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜>のファイナル公演を開催した。その模様はライブレポートでお伝えしたとおり、歴代最長活動期間丸5年を経たWANDS第5期が、過去も今も溶け合わせた現在進行形にして最高のサウンドを響かせた。 変わらぬ本質と新たな挑戦を浮き彫りにしたWANDS史上最大規模の全9ヵ所ツアーには、ギタリスト柴崎浩のサウンドシステムの進化があった。WANDSサウンドの王道を極めながら、未来へ更新していくサウンドシステムについて訊いたロンクインタビューをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ ■Spiraという新しいモデルを■イチから作ったんです ──アルバム『TIME STEW』のインタビュー取材時に、Nishgaki Guitarsの新たなギターが完成したことを話していただきましたが、それが今回のツアーでも使用されたNishgaki Guitars Spiraですね。 柴崎:今まで使っていたNishgaki Guitars Amnis Novusの別バージョンというか、Amnis Novusをもとにしつつ、Spiraという新しいモデルをイチから作ったんですね。Amnis Novusの進化版というか、もっとこうしたかったなというところを反映させた仕様になっています。Spiraの仕様はAmnis Novusといろいろ異なるところがありつつ、ピックアップは同じくハムバッカー×2なんですよ。なので、ライブで使用する5〜6本のギター中での位置づけとしては、Amnis Novusと同じような感じです。 ──Spiraのトーンキャラクターは? 柴崎:まず、ボディー構造がメイプルトップ/マホガニーバックで、ボディーの厚みは普通だけど、面積自体が結構大きいんです。つまり重量がある。その構造とか重量もあってか、ストラトよりレスポールの方向に少し寄った音がします。レスポールはハイポジションを弾いた時に、カンカン鳴るイメージがあるけど、Spiraにもそういうニュアンスが少しあるんです。そういう意味では僕が使っている他のギターに比べると若干トレブリーかもしれない。もちろんまだ完成したばかりのギターなので、これから弾き込んでいくうちに変化していくでしょうね。Spiraを使う時はもう少し音作りを詰める必要があるのかなとも思うけど、今のところすごくいい感じです。 ──バインディング風の塗装や、ブリッジ、ペグやその配列など、Amnis Novusとは異なる仕様も特徴的です。Nishgaki GuitarsのSNSには「アグレッシブかつ繊細な柴崎さんの奏でるサウンドを余す事なく表現できるギアとして長い開発期間を経て、ようやくお披露目となります」というコメントも公開されています。 柴崎:そうですね。Nishgaki Guitarsと長い時間をかけて開発したモデルなんです。 ──また新たな相棒がやってきましたね。Spira以外の使用ギターについてもお聞きしたいのですが、その前に柴崎さんは“レコーディングで使ったギターをライブでも使用したい派”でしょうか? それとも音源とライブは別と考えているのでしょうか? 柴崎:ざっくり言うと、レコーディングとライブは別と捉えています。ただ、録った時と似たような音を出そうとは思っているので、ライブでも支障をきたさない範囲で、必要に応じてギターを持ち替えたりします。たとえば、この曲はどうしてもシングルコイルの音が必要だという時には、そういうギターを選んだり。でも、実際のライブでは構成上、間を空けずに次の曲にいきたいとかの理由で、ギターの持ち替えをしたくない時もあるんですよ。なので、たとえばリアのハムバッカーピックアップしか使わない曲であれば、リアにハムバッカーを搭載したギターの中から柔軟にセレクトする、みたいな感じです。 ──ライブの流れを無視して各楽曲に合わせたギターに持ち替えるでもなく、ライブを通してこれ1本ということでもなく、状況に応じてフレキシブルに対応されているんですね。 柴崎:そうですね。そのほうがいいライブになると思うので。 ──では、今ツアーで使用した各ギターの特色などを改めて教えていただきたいです。まず、Suhrの2020 Limited Classic S Metallicから。 柴崎:これはピックアップ配列にシングル+シングル+ハムバッカーのストラトがほしいと思って入手したギターです。フェンダーとは違ってシングルコイルのノイズキャンセルシステムが搭載されていたり、指板のRが10インチ〜14インチのコンパウンドラディアス仕様なんです。もしフェンダーのストラトを入手したら改造するであろうカスタマイズが、最初から施してあるモデルですね。 ──理想的な1本といえますね。トーン面ではリッチなドライヴトーンから繊細なクリーントーンまで幅広く引き出せることがポイントでしょうか? 柴崎:リアピックアップのハムバッカーのディストーションサウンドは、すごく好きですね。これはThornbucker IIです。シングルコイルの音も硬過ぎず、ちょうどいいトレブル具合なんです。 ──ロック式ではないトレモロユニットが搭載されていますが、アーミングしてもチューニングは安定しているのでしょうか? 柴崎:チューニングはある程度狂うんですけど、限りなく気にならない程度ですね。まともに弾けない状態になることはありませんから。 ──精度の高い1本といえますね。続いて、EVHのWolfgang Special QM。 柴崎:フロイドローズ(ロック式トレモロユニット)搭載ギターが必要で入手したモデルです。トーンは晩年のエディ・ヴァン・ヘイレンを彷彿とさせる感じですね。ピックアップに少しクセがあって、高域が若干抑えられたような感じなんです。晩年のエディはわりとクゥークゥーって音を鳴らしていたので、“こういうことだったのか!”と思いましたね。これはこれで好きな音です。 ──柴崎さんは使用ギターのピックアップをSuhrのThornbuckerに交換されることが多いですが、Wolfgangはそのまま使われているんですよね? そういう部分にもエディ・ヴァン・ヘイレンへの深いリスペクトを感じます。 柴崎: Wolfgangはもう1本持ってるので、このギターはこのまま使ってこのギターのコンセプトを味わってみようと思ってます。ただ、最初はチューニングがあまり安定しなかったので、怪しい箇所を直すと同時に、試しにトレモロユニットをGOTOH製のものに載せ換えたんです。結果、チューニング以外もいろいろ良くなったかもしれない。

