¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤ò³Ú¤·¤àÇ¤Ë3.3Ëü¿Í¤¬¿´¥Ý¥«¥Ý¥«¡¡¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤À¡ª¡×¡Ö¤ª¼Çµï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¡×
¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥ã¥ó¥³¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯6·î19Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©ºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦±ÊÌî¡Ê¡÷WvKgZauUCEr6YgX¡Ë¤µ¤ó¤¬ËÁÆ¬¤Î°ìÊ¸¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çö°Å¤¤Éô²°¤ÎÃæ¤Ç°ì¤«½ê¤À¤±»Í³Ñ·Á¤ËÍÛ¤Î¸÷¤¬Ãí¤¤¤Ç¤¤¤ë¾²¤È¡¢¤½¤³¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥Ë¥ã¥ó¥³¤Î¼Ì¿¿¤À¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÇ1É¤Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï23Æü¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë...
³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì°ÊÍè¡¢àÇ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èá¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±ÊÌî¤µ¤ó¡£
¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦Ç¤Ç¤¢¤ë»¨¼ï¤ÎÃã¥È¥éÇ¤Î¥Þ¥á¤µ¤ó¡£²¹¸ü¤Ç¸¤¯´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¥É¥¸¤Ã»Ò¤Ê¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¡£
»º¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æ»Ï©¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ç¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢¾ùÅÏ²ñ¤ò·Ð¤Æ±ÊÌî¤µ¤óÂð¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»Í³Ñ¤¤ÍÛ¼Í¤·¤ÏÉô²°¤ÎÅ·Áë¤«¤é¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¥Þ¥á¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤¬Âç¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥´¥í¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¸þ¤Î¾ì½ê¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥á¤µ¤ó¤â¥´¥í¥´¥í¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Æ¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¤ÇÎÃ¤à¤Î¤È¡¢Æü¸÷Íá¤È¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ÊÌî¤µ¤ó¡Ë
¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥Þ¥á¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤Õ¤·¤®¤È¿À¡¹¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥Þ¥á¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤â3Ëü3000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê24ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤À¡ª¡×
¡Ö¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç°ì¿Í¸ì¤êÃæ¤ÎÉñÂæÇÐÍ¥¡×
¡Ö¡ØÇ¤Ï......¤¤¤Ä¤â¤µ¤ß¤·¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ°ì¿Í¸ì¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ª¼Çµï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¡×
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥á¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¾ì½ê°Ê³°¤Ç¤â¡¢²È¤ÎÃæ¤Î³Æ½ê¤Ç¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£