韓国で2024年に公開され多くの共感を呼んだ話題作『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』の日本公開を記念し、主演のキム・ゴウン&ノ・サンヒョンが来日! 映画の秘話、好きなセリフから、二人が好きな食にまつわるお話までたっぷりとうかがいました! まるで映画のワンシーンのような親友ショットにも注目を!(インタビュー日:2025年6月)

話題の韓国映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』

キム・ゴウンさんおすすめのお酒と韓国料理の組み合わせはサムギョプサルと韓国焼酎だそう

フンス役を演じたノ・サンヒョン

ジェヒ役を演じたキム・ゴウン

ノ・サンヒョンさんが好きなのは中国の白酒とラム肉の串焼きの組み合わせ

キム・ゴウンさんが食べたいのは「油揚げ餃子」

ノ・サンヒョンさんおすすめ「きのこのカリカリ」

塩麹ヨーグルト

二人の絆に注目! こんなパートナーがいたら…と思わずにはいられない!

映画のワンシーンのような一コマ!

日本でも大ヒット中の韓国映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』

クラブシーンにも注目! まさか無音の中で踊っていたとは…⁉

ここも名シーン!

衣装にも大注目

キム・ゴウンさんおすすめ「油揚げ餃子」

きのこのカリカリ

※この記事は映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』のネタバレを含みます。■「あんたらしさがなぜ“弱み”なの?」名セリフの数々…2人のお気に入りは?--韓国では2024年に公開され、「あんたらしさがなぜ“弱み”なの?」などの名セリフがたくさんあり話題になりました。お二人にとって印象的だったシーンやセリフはありますか?ノ・サンヒョン:そうですね。「あんたらしさがなぜ“弱み”なの?」は僕も強烈に胸を打たれたセリフです。「執着が愛じゃないなら俺は愛したことがない」も印象深いセリフでしたし。他にもたくさんあるのですが…ジェヒの結婚式でナレーションをしたフレーズも好きですね。突然現れて 俺の全てを認めてくれた人痛みを分かち合い 惜しみなく与えてくれた人俺が感じたことまで すべてを知っていてありのままで十分だと 教えてくれた俺の分身幸せにな ジェヒキム・ゴウン:私はジェヒとフンスが大げんかをしてフンスが家を出るシーンです。フンスは結局ジェヒの元に戻るのですが、フンスの顔に傷があることに気づいたジェヒが「誰にやられたの?」と怒るんです。あのシーンで交わすセリフが二人の関係性を表していると思います。■2人でお酒を飲むシーンがたくさん!個人的に大好きなお酒とおつまみは?--この映画では二人がお酒を酌み交わすシーンもたくさん出てきましたよね。YouTubeでイ・ジアさん(『ペントハウス』などに出演する俳優)とラスベガス旅行に行かれた際のVlogを拝見しましたが、ゴウンさんはウイスキーがお好きなのですよね。キム・ゴウン:はい(笑)--ウイスキーが一番お好きなのでしょうか?キム・ゴウン:私は韓国焼酎も好きですし、 ウイスキーや中国の白酒、それから日本酒も好きですね。ノ・サンヒョン:度数の強いお酒が好きだよね。キム・ゴウン:そうなんですよ。ビールやワインなどは逆にあまり飲まないです。少し飲んだだけで酔ってしまうので。--サンヒョンさんはお酒はいかがですか?ノ・サンヒョン:僕は生ビールです。(即答)--日本には美味しいビールの銘柄がたくさんありますけれども、特に好きな銘柄はありますか?ノ・サンヒョン:銘柄までは詳しくないので特にこだわりはないのですが、エビスは有名ですよね。昨日も一杯やりました。日本に来たら必ず一杯やりますよ。--ところで、『レタスクラブ』では料理のレシピを紹介しているのですが、お酒のおつまみはどんなものがお好きですか? 韓国料理で選ぶとしたら何でしょうか?キム・ゴウン:私の一番のおすすめはサムギョプサルと韓国焼酎ですね。ノ・サンヒョン:うーん、何がいいかな…(真剣に悩む)キム・ゴウン:生ビールの話をしたから、それに合うものにするのは?ノ・サンヒョン:いや、僕、韓国焼酎やウイスキーも好きなんです(笑)--韓国料理でなくても大丈夫ですよ。ノ・サンヒョン:じゃあ、ラム肉の串焼きかな。中国の白酒とラム肉の串焼きの組み合わせがおすすめですね。■日本の食べ物は本当に美味しいと大絶賛!キム・ゴウンは意外な日本食が大好き!?--こちらの雑誌『レタスクラブ』を見ていただき、「美味しそうだな、作ってみたいな」と気になる料理があったら教えていただけますか? ゴウンさんはお料理もされますよね。キム・ゴウン:はい。韓国料理をよく作ります。(『レタスクラブ』を読む二人)キム・ゴウン:それにしても日本の食べ物は本当に美味しいですよね。ノ・サンヒョン:本当に。なんでも美味しいです。あ、これ食べてみたいですね。抹茶ケーキ。--甘いものもお好きなのですか?ノ・サンヒョン:えぇ、デザートが好きですね。キム・ゴウン:(「油揚げ餃子」を指差し)私はこれですね。これっていなり寿司に使う油揚げですよね?そのなかに餃子の具材を入れて焼いているのですね?美味しそうです。実は私、日本のいなり寿司がとても好きなんです。ノ・サンヒョン:あ、これも美味しそうですね。(きのこのカリカリを指差す)きのこの食感が良さそうです。あとこれも(笑)。--それはヨーグルトのドレッシングですね。ダイエット特集なのでマヨネーズの代わりにヨーグルトでドレッシングを作るというレシピなんですよ。ノ・サンヒョン:これはなんですか? わぁ、どれも全部美味しそうです(笑)。--気に入っていただきありがとうございます…!■「梨泰院のクラブへ出かけて、さらに仲良くなれた」(ノ・サンヒョン) 「遅咲きながらクラブに目覚めてしまいました(笑)」(キム・ゴウン)--料理のお話は尽きないのですが…劇中でもお二人はプデチゲを美味しそうに食べながら韓国焼酎を飲むシーンがありましたよね。キム・ゴウン:あれは、たくさん食べているように見えて実際にはそんなに食べていないんですよ(笑)。--まるで本当の親友のようにすごく仲がよさそうでした。撮影現場でもリラックスして撮影できましたか?ノ・サンヒョン:ジェヒの家で韓国焼酎を飲みながらプデチゲを食べるシーンは序盤のほうで撮影したのですが、息が合うというか自然に溶け込めた感じがして。この作品は楽しく撮影できそうだなと直感しました。監督やスタッフさんたちも交えて梨泰院のクラブへ出かけたりして、さらに仲良くなれたんです。だからこそ劇中でも自然と親友のような雰囲気を出せたのではないかと思います。キム・ゴウン:ジェヒの家で撮影することが多かったのですが、二人の関係性を見せる上で重要なシーンが多かったです。私もプデチゲを食べるシーンでサンヒョンさんと息がぴったり合うと感じ、これからの撮影がうまくいきそうだなと思ったのを覚えています。2人が激しくケンカするシーンも多かったのですが、お互いへの信頼があったからこそ撮れたのだと思います。--クラブのシーンも多く登場します。実際クラブに行かれたそうですね。いかがでしたか?キム・ゴウン:クラブには何か所か行ったのですが、遅咲きながらクラブに目覚めてしまいました(笑)。 もっと若い時に行っておけばよかったと思うくらいすごく楽しくて。撮影以降はちょっと行けていないのですけれど。でも実は撮影では音のない状態だったんです。無音の状態で想像しながら激しく踊りました(笑)。■キム・ゴウンと人気俳優イ・サンイは大学時代の同級生!「一緒に出演してくれたことに本当に感謝」--役作りについておうかがいしますね。それぞれの役を演じる上で特に気を配ったことなどありましたら教えてください。ノ・サンヒョン:シナリオを読んで直感的にフンスが自分に近づいてきた感じがして彼を理解でき、納得もできたんです。フンスが成長過程において抱いていたであろう痛みやもどかしさ、圧迫感や孤独感などを念頭において実際に性的マイノリティの方にお会いして話も聞きました。--サンヒョンさんはアメリカで長く生活されたご経験があるということで、この映画とは状況は異なりますが、外国での自分は「マイノリティ」であると感じられたことはありますか?役作りをする上でフンスとの共通点などあれば教えてください。ノ・サンヒョン:正直に言うと、アメリカで生活していた時は疎外感のようなものはなかったんです。逆にアメリカの大学を卒業したあとですね。韓国に戻ってから『マイノリティ』を感じました。韓国人でもなくアメリカ人でもない、自分は何者なのかという「アイデンティティ・クライシス」のようなものに襲われたんです。でもそういった悩みや混乱があったからこそフンスという人物をより理解できたのだと思います。--ゴウンさんはジェヒという役柄をどのように演じられましたか?キム・ゴウン:ジェヒはいわゆる普通の子ではないのですが、だからといってありきたりな人物像にはしたくなかったという思いが大きかったです。なので、役作りをする際に衣装の見せ方は他のどの作品よりも意識しました。--ゴウンさんは大学の同期であるイ・サンイさんとも共演されましたね。キム・ゴウン:私が出演するというだけで映画への出演を決めてくれたみたいです。最初は軽い気持ちでオファーをしてみたんです。出演される尺が長いわけではなかったので。でも実際に撮影に入ると想定外なことが色々とあって、多くの時間を割いてくれたことに対して申し訳なく思いましたし、一方で一緒に出演してくれたことに本当に感謝しています。■キム・ゴウンが衣装選びにこだわった理由--衣装はかなり試着されて選ばれたのでしょうか?キム・ゴウンさん:数えていたわけではないので正確な数はわからないのですが、衣装部屋がいっぱいになるくらい衣装監督さんがたくさんの衣装を準備してくださいました。衣装合わせのときは監督や美術監督など関係者の皆さんが集まって、ざーっとコーディネートしていったんですよね。一見するとイマイチな組み合わせなのですが、試着してジェヒとして堂々と振る舞うと不思議と似合っているように見えて。そんな感じでミスマッチにも思えるようなコーディネートをしていきました。私がジェヒの衣装に気を配った理由は、ジェヒは周りから誤解されやすく、変な烙印を押されてしまう女性なんですよね。なので、単に肌を露出することが好きな女の子というような断片的なイメージにならなければいいなと思ったんです。私自身はジェヒを演じるわけですから誤解することはないにしても、映画を観る方には実際のジェヒはそうじゃないよという部分も見せたいと思いました。--サンヒョンさんは、終盤のシーンでmiss Aの『Bad Girl, Good Girl』に合わせてダンスをされました。現在、miss Aのメンバーだったスジさんと新作を撮影中かと思いますが、スジさんから感想など聞かれましたか?ノ・サンヒョン:笑いながら、楽しく見せてもらったと言われました。ダンスは褒めてくれましたよ(笑)。--練習はたくさんされたのでしょうか?ノ・サンヒョン:はい、練習はかなりやりました(笑)。--ゴウンさんは以前、韓国でのファンミーティングでNew Jeansの 「Hype Boy」 を披露されて、ダンスもお上手なのですよね。サンヒョンさんのダンスはいかがでしたか?キム・ゴウン:かなり苦労されたのだなと思いました(笑)。--息がぴったり合っていて素敵でした。キム・ゴウン:えぇ、映画のハイライトですよね。お陰で感動的なシーンに仕上がってよかったと思います。撮影エピソード、役作り、食にまつわることまでたくさんの質問をさせていただきましたが、お2人ともどんな質問にも真摯に丁寧に言葉を選んでくださったのが印象的でした!写真撮影の際、、分刻みのお忙しいスケジュールにも関わらず、「バディ感を意識した感じでお願いします」というと即座に笑顔で対応していただき、スタッフ一同、感激! 息の合った様子がよくわかる取材撮影となりました!『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』は2025年6月13日(金)より全国ロードショー、現在大ヒット上映中です。心にササる名ゼリフがたくさんあり、2人のバディぶりにハマること間違いなし。ぜひ劇場でご覧ください!映画:『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』(上映時間1時間58分)字幕翻訳:本田恵子原作:小説『大都会の愛し方』 より「ジェヒ」(パク・サンヨン著、オ・ヨンア訳/亜紀書房)監督:イ・オニ出演:キム・ゴウン、ノ・サンヒョン提供:KDDI配給:日活/KDDI(C)2024 PLUS M ENTERTAINMENT AND SHOWBOX CORP. ■キム・ゴウンさんが選んだ「油揚げ餃子」のレシピ(材料・2人分)●油揚げ…2枚●肉だね・豚ひき肉…180g・にら…1/2わ・長ねぎのみじん切り…大さじ2・しょうが汁、ごま油…各小さじ1・塩 小さじ1/4・こしょう 少々●もやし…1袋●ポン酢じょうゆ…適量●サラダ油、塩、こしょう(作り方)1.肉だねを作る。にらはみじん切りにしてボウルに入れ、残りの材料を加えてよく練り混ぜる。油揚げは縦半分に切って袋状に開き、肉だねを4等分してきっちり詰め、押さえて平らにする。2.フライパンに油をひかずに1を並べ、ふたをして弱火にかけ、5 〜 6分蒸し焼きにする。うすく焼き色がついたら上下を返し、再びふたをして5 〜 6分焼く。ふたを取って上下を返し、約1分焼いてパリッとさせる。斜め半分に切って器に盛る。3.フライパンを拭き、油大さじ1/2を中火で熱してもやしを入れ、1〜2分炒めて、塩、こしょう各少々で調味する。2に盛り合わせ、ポン酢じょうゆを添える。■ノ・サンヒョンさんが選んだ「きのこのカリカリ」のレシピ(材料・作りやすい分量)●まいたけ、しめじ、えのき…各100g●オリーブ油、塩、こしょう(作り方)1.まいたけ、しめじはほぐす。えのきは長さを半分に切ってほぐす。2.フライパンにオリーブ油小1を中火で熱し、1を広げて入れる。さわらずに焼き、焼き色がついたら上下を返す。3.全体に焼き色がついたら、塩、こしょう各少々をふる。