ÀÐ´Ý¿Æó»á¡¡¼¡¤Î½ÐÇÏ¡Ö¤Þ¤À²¿¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×¤±¤É¡Ä¡Ö3Ç¯¸å¤Î²¿¤«¤·¤é¤È¤«¡×¡¡ÅÔÃÎ»öÁªºÆÄ©Àï¤â¡©
¡¡ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤ÎÀÐ´Ý¿ÆóÂåÉ½¡Ê42¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Önews¡¡zero.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Îº£¸å¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î¤Ë·ëÅÞ¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤òºî¤é¤º¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¡¢Ìò¿¦¤Ê¤É¤âÇÓ½ü¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ç¤²¤¿¡£22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤¿¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤âÏÃÂê¤Ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂ¿¤Î42¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¬¡¢µÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÅÞÂåÉ½¤È¤·¤ÆºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÏÆÌò¤«¡¢²¿¤Ê¤éÎ¢Êý¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤³¤Î¼çÌò¤Ë¤¤¤¤¥¢¥¯¥È¡¢±éµ»¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡£¤¤¤«¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤«¡£¤³¤ì¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Ë»ä¤¬¡Ä¤Þ¤À²¿¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áªµó¤Ë½Ð¤ë»þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤ÎÏª½Ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÀÐ´Ý»á¤Ë¡¢Ê¹¤¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Æ£°æµ®É§¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡¤Ë½Ð¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤ÎÁªµó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©3Ç¯¸å¤Î²¿¤«¤·¤é¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¡£3Ç¯¸å¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¡¢»²±¡Áª¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö3Ç¯¸å¤Î²¿¤«¤·¤é¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤À¤¤¤Ö¹Ê¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤È»²±¡Áª¤¬Æ±¤¸¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ä¤Þ¤¿²¿¤«Âç¤¤¯Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·è¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£Æü¥Æ¥ì¤ËÂè°ìÊó¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£