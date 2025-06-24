¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¿¶¶½¤ÎÈþÌ¾¤Î¤â¤È¡¢¶è¤ËÂç¤¤ÊÂ»³²¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡¡³ë¾þ¶è¡¦¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë¡È±¿±ÄÉÔÀµ¡É¤òÄÉµÚ¤¹¤ë½»Ì±ÁÊ¾Ù¤¬Äóµ¯
6·î24Æü¡¢³ë¾þ¶è¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤·¤¿¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÂÎÁ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÎ÷²Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶è¤òÈï¹ð¤È¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ËÂÐ¤·Å¬Àµ¤ÊÄÂÎÁ¤È¤Îº¹³Û¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë½»Ì±ÁÊ¾Ù¡ÊÃÏÊý¼«¼£Ë¡242¾ò¤Î2Âè1¹à4¹æ»²¾È¡Ë¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥×Íã¡×¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ë¡ÖFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡×»±²¼ÁÈ¿¥¤òÍ¶Ã×
³ë¾þ¶è¤Ï¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«ーÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ùºî¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÛ°ì¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿³¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¶è¤Ï¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤Þ¤Á¤ª¤³¤·»ö¶È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£
2011Ç¯¡¢¶èÌ±Í»Ö¤¬¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ØFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ò¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë³ë¾þ¶è¤ËÍ¶Ã×¤·¤¿¤¤¡×¤È·×²è¡£¶è¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¡¢¶è¤â¤³¤ì¤ò¾µÂú¤·¤¿¡£
2015Ç¯¡¢Í»Ö¤Î1¿Í¤¬ÂåÉ½Íý»ö¤È¤Ê¤ê¡¢±¿±ÄÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡Ö¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ì¤Íè¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
2015Ç¯1·î¡¢¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È³ë¾þ¶è¤Ï¡¢¶è±ÄÅì¶âÄ®±¿Æ°¾ì¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÍ¥ÀèÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶¨Äê¤ò¶è¤ÈÄù·ë¡£¶è¤ÏÌó4²¯6000Ëü±ß¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌë´Ö¾ÈÌÀ¤ä¿Í¹©¼Ç¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ë¾þ¶è¤Ï¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¶èÆâ¤Ë¤¢¤ëÅÔÎ©¿å¸µ¸ø±à¤Ë¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤òÀßÃÖ¡£»öÌ³´ÉÍýÅï¤ä¥·¥ã¥ïー¥ëー¥à¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ò¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄÂÂß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄÂÎÁ¤Ï1¤«·îÅö¤¿¤ê2500±ß¡£
2015Ç¯4·î¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥µ¥¢¥«¥Ç¥ßー³ë¾þ¹»¡×¤¬³«¹»¤¹¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¡Ö±¿±ÄÉÔÀµ¡×µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å
2024Ç¯9·î¡¢¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬³ë¾þ¶è¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±ÄÍø´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥áー¥¸¥ó¥°¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥Ü¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë2023Ç¯3·î¤Î»þÅÀ¤Ç»ö¶È¤ò¾ùÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î±¿±Ä¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡£¶èµÄ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢ÀÖ»ú·Ð±Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÀÜÂÔ¸òºÝÈñ¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶èµÄ²ñ¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢¶è¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Î¶¨Äê¤ò½ªÎ»¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤â½ªÎ»¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öº®Íð¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÍ¥ÀèÍøÍÑ¤Ï10·î¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤µ¤»¤ëÍ½Äê¡£
¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµÅö²½¤¹¤ëº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢¶èµÄ°÷¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤¼º£¤¹¤°Í¥ÀèÍøÍÑ¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ÎÄÂÎÁ¤¬Å¬Àµ¤Ç¤¢¤ë¤«¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶è¤Ï¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ò¡Ö·úÃÛÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È÷ÉÊ¡×¤È¼çÄ¥
ÄóÁÊ¸å¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡¢¸¶¹ðÂåÍý¿Í¤ÎÁ¥ÈøÎËÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢ÅÔÎ©¸ø±à¤Ë¿·¤¿¤Ë·úÃÛÊª¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°ãË¡À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
³ë¾þ¶è¤ÎÂ¦¤Ï¡Ö¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤Ï°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡Ø·úÃÛÊª¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÈ÷ÉÊ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶è¤Ï¡Ö¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬´Ê°×¤ËÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·úÃÛÊª¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÀßÃÖ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÍÆ°×¤Ë¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÅÔ¤Îµö²Ä¼«ÂÎ¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÁ¥ÈøÊÛ¸î»Î¤Ï»ØÅ¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤¬¹ÔÀ¯ºâ»º¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¾å¡¢ËÜÍè¤ÏÀêÍ·ÀÌó¡Ê»ÈÍÑµö²Ä¡Ë¤òÄù·ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤ËÄÂÂß¤Ç¤¤ë¡ØÉáÄÌºâ»º¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÂÎÁ2500±ß¤ÏÎ÷²Á¤¹¤®¤ë¡×¡ÊÁ¥ÈøÊÛ¸î»Î¡Ë
¶èÂ¦¤Ï¡¢¥·¥ã¥ïー¥ëー¥à¤ÏÁ´¶èÌ±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥µ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤òÆÈÀê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢ÅÔ±Ä½»Âð¤Î²ÈÄÂ¤Ê¤É¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÄÂÎÁ¤Ï1¤«·îÅö¤¿¤êÌó8Ëü±ß¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á¥ÈøÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ë¥µ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î·î¼Õ¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢³ë¾þ¶èÆâ¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÃÆþ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£ÃÏ¸µ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¶èÄ¹¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òÉ½ÌÀ
½»Ì±ÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿ÇßÅÄ¿®Íø»á¤Ï¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç³ë¾þ¶èµÄ²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¡¢¶èÄ¹Áª¤Ë¤âÎ©¸õÊä¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¶èÌò½ê¤ÎÄ£¼Ë¤Î°ÜÅ¾¡¦·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î³ë¾þ¶èÀ¯¤ÏËÜÅö¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Ð¥ë¥µ¥¢¥«¥Ç¥ßー³ë¾þ¹»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î³«¹»Åö»þ¤ËÃ´Åö²ÝÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÀßÎ©¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓÀëµ®¡Ê¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë¡¦Á°Éû¶èÄ¹¤¬¡¢º£Ç¯5·îËö¤Ë¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇßÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ø¥µ¥Ã¥«ー¿¶¶½¡Ù¤È¤¤¤¦ÈþÌ¾¤Î¤â¤È¡¢¶è¤ËÂç¤¤ÊÂ»³²¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥ë¥µ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï²£ÉÍ¤äÊ¡²¬¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¿ô¹»¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥µ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÌäÂê¤Ï¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£
6·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¹îÆÁ¡¦¸½¶èÄ¹¤¬ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÂè»°¼ÔÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£ÇßÅÄ»á¤â¡Ö½»Ì±ÁÊ¾Ù¤äÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ·ï¤Î¿¿Áê¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£