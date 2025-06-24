LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢¥ß¥Ë¾æ¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¸ª¡õÈþµÓµ±¤¯¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¶ÊÀþ¤¬åºÎï¡×¤ÈÏÃÂê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/24¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢Èþ¸ª¡õÈþµÓµ±¤¯¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¸ª¤äµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥µ¥¯¥é¡£¥µ¥é¥µ¥é¥Ø¥¢¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¼Ì¿¿¤ä¥¯¥ì¡¼¥×¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¶ÊÀþ¤¬åºÎï¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢Èþ¸ª¡õÈþµÓµ±¤¯¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¢¡¥µ¥¯¥é¡¢¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¸ª¡õÈþµÓÈäÏª
¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¸ª¤äµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥µ¥¯¥é¡£¥µ¥é¥µ¥é¥Ø¥¢¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¼Ì¿¿¤ä¥¯¥ì¡¼¥×¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¶ÊÀþ¤¬åºÎï¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û