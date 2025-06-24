Ibuki¡¢¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ù¡ß¡ØBOAT RACE ¹¾¸ÍÀî¡Ù¥³¥é¥Ü¥Æー¥Þ¶ÊMV¸ø³«¡¡¼«Í³¤µ¤È²òÊü´¶¤òÉ½¸½
¡¡Ibuki¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°¥À¥ó¥µー¡×¤ÎMV¤¬¡¢ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛIbuki¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°¥À¥ó¥µー¡×MV¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ù¤È¡ØBOAT RACE ¹¾¸ÍÀî¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡£¡Ö¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ï¡¢»ç¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Í¥ª¥ó¥«¥éー¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¡¢Ãè¤ËÉâ¤«¤ÖIbuki¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¡£¤½¤Î¼«Í³¤µ¤È²òÊü´¶¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ù¤Î¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¼ÂÁõ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¡ØBOAT RACE ¹¾¸ÍÀî¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤¿VTuberÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ø¼·³¤¡¦Ëã¶îÍý¤Î¥®¥¢Á´³«¥¬¥ÁÍ½ÁÛch¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë