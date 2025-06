【講談社コミいろフェア2025】 6月25日から順次開催

講談社は、講談社のマンガ単行本を1冊購入するごとにフェア特製のフォトグレイ風クリアカードがもらえる「講談社コミいろフェア2025」を6月25日から全国のフェア参加書店にて順次開始する。

カードの種類は全31種類。どれがもらえるかは、封筒を開けてのお楽しみとなる。運が良ければホロ加工のレアバージョンが手に入るかも。特典が入っている封筒の裏面に記載された二次元コードから応募すると、抽選で50名にフォトグレイ風アクリルボードが当たるダブルチャンスも行なわれる。

全31種類のデザインは、特設ページにて公開されている。特典封筒の開封方法についても注意書きがあるので、ぜひ目を通して欲しい。

□「講談社コミいろフェア2025」特設ページ

「進撃の巨人」

「メダリスト」

