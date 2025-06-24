6·î¤Ê¤Î¤Ë½ë¤¹¤®¤ëÆüËÜ¡¢Î¹¹Ô¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤Ù¤¡©¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö´Ú¹ñ¤À¤Ã¤Æ²Æ¤Ï½ë¤¤¡×
2025Ç¯6·î21Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¤Ï¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤Ù¤¤«¡Ä¤¹¤Ç¤Ë»à¼Ô¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÌÔ½ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¹á¹Á»æ¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï6·î¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬Ï¢Æü¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£17Æü¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¹âÎð¼Ô4¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Æ±Æü¤ÏÅìµþ¤À¤±¤ÇÇ®Ãæ¾É´µ¼Ô¤¬169¿ÍÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤â³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÂçÂçµ¤³¤ÍÎ¸¦µæ½ê¤Îº£ÅÄÍ³µª»Ò½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¡Ö¸½ºß¤ÎÌÔ½ë¤Ï°ÛÎã¤Î¸½¾Ý¡£´ÑÂ¬°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ6·îÃæ½Ü¤Ë150°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤Çµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¡ÖÇß±«¤Î¤¿¤ÀÃæ¤ËÇß±«Á°Àþ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤â°ÛÎã¤Î¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÌÔ½ë¤Ï6·î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸þ¤³¤¦3¥«·î´ÖÂ³¤¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÏÌî³°³èÆ°»þ¤Î¿åÊ¬ÀÝ¼è¡¢ÌµÍý¤Ê±¿Æ°¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜµï½»¼Ô¡¢¤³¤ì¤«¤éË¬ÌäÍ½Äê¤Î¿Í¤â¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈª»Å»ö¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤«¤®¤êÇ®Ãæ¾É¤Ç»à¤Ì´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµ»ö¤ò¸«¤¿¤éÍ¾·×¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö´Ú¹ñ¤À¤Ã¤Æ²Æ¤Ï½ë¤¤¤è¡×¡Ö°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¤â¤Î¡£½ë¤¤¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤«¡©¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¼¾ÅÙ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¼¾ÅÙ¤Ê¤ó¤ÆÕû¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¾¡×¡ÖÌÔ½ë¤è¤êÃÏ¿Ì¤¬ÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë