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¡¡¡Ölock / unlock (with benny blanco & Nile Rodgers)¡×¡Öi don't know (with HUH YUNJIN of LE SSERAFIM)¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Öi wonder... (with JUNG KOOK of BTS)¡×¤Ç6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎJUNG KOOK¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£6·î13Æü¤ÏBTS¤Î¥Ç¥Ó¥åーÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¸÷·Ê¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ARMY¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ó¤ÊARMY¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ËþÂ¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëJ-HOPE¡£JUNG KOOK¤Ï¾Ð´é¤Ç²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Èà¤é¤Ï¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯Êú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
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¡¡¡ÖTrivia µ¯ : Just Dance¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥Ç¥Ë¥à¤ËÃåÂØ¤¨¤¿J-HOPE¡£¤³¤³¤«¤é¤Ïº£Ç¯¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¤¿¤Á¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖKillin' It Girl (feat. GloRilla)¡×¤ò½éÈäÏª¡£Á´¿È¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿ÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖMONA LISA¡×¤Ç²Ú¤ä¤«¤«¤Ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖSweet Dreams (feat. Miguel)) - FNZ Remix¡×¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ËÅê¤²¥¥Ã¥¹¤Î»ÅÁð¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ARMY¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤¿¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓMC¤Ø¡£½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖKillin' It Girl (feat. GloRilla)¡×¤ò´Þ¤á¡¢ÈäÏª¤·¤¿3¶Ê¤Î´¶ÁÛ¤ò¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈARMY¤ËÌä¤¦¡£´¿À¼¤ò¼ª¤Ë¤·¡¢J-HOPE¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁÛ¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¥ê¥êー¥¹¤·¤¿3¶Ê¤Ï¡È°¦¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ËJ-HOPE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊýË¡¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤À¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ÖKillin' It Girl (feat. GloRilla)¡×¤Ï¡ÖJ-HOPE¤Î¡È¥»¥¯¥·ー¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¶Ê¡×¤È¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë²òÀâ¤·¡¢¡Ö¶¯¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤¿¤¯¤Æ½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
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