メガヒットドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』でサマンサ・ジョーンズ役を演じ、多くのファンの支持を得たキム・キャトラル。彼女は最初にこの役のオファーを受けた当時、41歳だった自身の年齢を気にして、すぐに「イエス」と言うことができなかったという。

『タイムズ』紙のインタビューに対し、4回にもわたって出演を断っていたことを明かしたキムは、自分自身のなかにあった「年齢差別」のために、自信に満ちたセクシーなサマンサを演じるには「年を取りすぎていると思っていた」と打ち明けている。

だが、キムは「それも変化しました――いまでは、40歳もセクシーです」と述べ、サマンサというキャラクターについて、次のように語っている。

「過度に性欲がある女性ではありません――まあ、そう思っていた人もいるでしょうが。ですが、サマンサはただ、メインコースを楽しむ人だというだけのことです」

「他のみんなが恐る恐る前菜をつついているときでも、ステーキを食べるのです。自分の思うがままに――私は常に、私たちはそうあるべきだと主張してきました」

「ただ、私は多くの点で、彼女(サマンサ)とは正反対です。私は(相手が次々変わっても、常にひとりの人とだけ付き合う)シリアルモノガミスト、“プラス何か”です」

「私はたくさんの愛を注いで、私の愛する素晴らしいキャラクターを作り上げました。もし私がそのキャラクター以外では記憶に残らないとしても、それはそれでいいのです」

ドラマ『SATC』はシーズン6まで制作され、2004年までHBOで放送された。続編のドラマ『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章(AJLT)』は、2021年にシーズン1の放送が開始。サラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィスが、オリジナルの『SATC』と同じキャラクターを演じ、キムはシーズン2のひとつのエピソードにのみ、カメオ出演している。

2025年5月、UK版『エル』からサマンサが再びカメオ出演する可能性について尋ねられたサラ・ジェシカは、「いいえ、ないと思います。(ショーランナーのマイケル・パトリック・キングと彼女が)話し合ったことはありません」と答えた。

だが、2024年7月には『Life & Style』誌が、「サマンサの復帰に向けての道筋をつけることができたのですから、キムとは契約を交わしており、適切な発表のタイミングを待っているのだと思われます」とする関係者の話を伝えていた。

この関係者はそのほか、「キムは出演するすべてのシーンを、ロンドンで撮影すると言われています」と話している。

