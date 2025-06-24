µæ¶Ë¤Î¿´ÍýÀï¡ª¡©Çò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖÅÅµ¤°Ø»Ò¥²ー¥à¡×¤ò¼çºÅ¡£6·î28Æü20»þ¸ø³«Í½Äê
¡Ú¥Û¥í¥é¥¤¥ÖÅÅµ¤°Ø»Ò¥²ー¥à¡Û 6·î28Æü20»þ ¸ø³«Í½Äê
¡¡¥«¥Ðー¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVtuber¥°¥ëー¥×¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤ÎÇò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖÅÅµ¤°Ø»Ò¥²ー¥à¡×¤ò¼çºÅ¤·¡¢6·î28Æü20»þ¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥ÖÅÅµ¤°Ø»Ò¥²ー¥à¡×¤Ï¡¢1¤«¤é12¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ì¤ËºÂ¤ë¤«¤òÍ½ÁÛ¤·ÅÅÎ®¤ò¥»¥Ã¥È¡£ÅÅÎ®¤òÈò¤±¤ì¤ÐÆÀÅÀ¡¢ÅÅÎ®¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆË×¼è¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÍ½¹ðÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤ÏÇò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡¢¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤µ¤ó¡¢Âç¿À¥ß¥ª¤µ¤ó¡¢°ì¾òè½¡¹²Ú¤µ¤ó¤Î5Ì¾¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Ûµæ¶Ë¿´ÍýÀï¡ª¡©¥Û¥í¥é¥¤¥ÖÅÅµ¤°Ø»Ò¥²ー¥à¡Ú¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡Û¡Û
🔥µæ¶Ë¤Î¿´ÍýÀï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë🔥- Çò¾å¥Õ¥Ö¥🌽¥Õ¥Ö¥¥ó¥°¥À¥à👑 (@shirakamifubuki) June 24, 2025
◤¥Û¥í¥é¥¤¥ÖÅÅµ¤°Ø»Ò¥²ー¥à◢
COMING SOON¡Ä¡Ä#¥Û¥í¥é¥¤¥ÖÅÅµ¤°Ø»Ò¥²ー¥à pic.twitter.com/bXJYUTHEby
(C) 2016 COVER Corp.