¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¸ÍÅÄ£Ó£Ç¡¡¹¥ÁêÀ¿åÌÌ¤ÇÄì¾å¤²¤òÁÀ¤¦¼Äºê¸µ»Ö
¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦£Ó£Ç¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¸ÍÅÄ¡Ë
¡¡¼Äºê¸µ»Ö¡Ê£³£¹¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦£¹£¶´ü¡¦£Á£±¡á¤¬Ç´¤ê¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½éÆü£±£°£Ò¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡£¥¹¥ê¥Ã¥ÈÂâ·Á¤Ï¤ä¤äÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¤¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ç£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï²¿¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢£Ó£Ç¡¦¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢£Ç£±¡¦Ê¿ÏÂÅç¡¢Ê¡²¬¤Î¼þÇ¯µÇ°¤ò´Þ¤à£±£°²ó¤ÎÍ¥½Ð¤È°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤À¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ç¤Ï£Ó£Ç¤Ç£±²ó¡¢£Ç£±Àï¤Ç£±²ó¤Ê¤ÉÄÌ»»£´²óÍ¥½Ð¤·¤Æ°ìÈÌÀï¤ò£±²óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸ÍÅÄ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¹¥¤¤Ê¿åÌÌ¡×¤ÈÁêÀ¤Ï¾å¡¹¤À¤±¤Ë¡¢£²ÆüÌÜ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë´üÂÔ¤À¡£