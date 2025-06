ピングー×タキシードサムのPOP UP STOREが期間限定でオープン!

2025年6月26日(木)から7月9日(水)まで、ラフォーレ原宿5階「MAKE THE STAGE」で開催されるPOP UP STORE「ピングー×タキシードサム なかよしマーケット」。先日お伝えした「ピングー」×「タキシードサム」のコラボ第二弾のアートワークがついに公開!2人が一緒に旅にでかける心温まる物語を4枚のアートで表現した新グッズが登場する。

コラボレーションアート第二弾

手帳やスマホをかわいくデコレーションできるステッカーや、書類整理も楽しくなるクリアファイルなどステーショナリーも充実

マグカップやコルクコースター、木製カトラリーなどテーブルウェアにも注目

小物整理に最適なポーチやトートバッグなど旅やおでかけのおともにぴったりなアイテムも

2025年6月26日(木)から7月9日(水)まで、館内対象店舗でピングーとのコラボレーション企画を展開

4F・4.5F・5Fの店舗(MAKE THE STAGE除く)で購入した人には、先着でピングーフェイスステッカーをプレゼント!

「ピングーフェイスドリンク」(テイクアウト:1080円/イートイン:990円)

「ピングーハッピーサンデー」(イートイン:990円)

ノベルティコースター(5種類からランダム配布)

■旅を通して友情が深まるピングーとタキシードサム第一弾で「出会いと誕生のお祝い」をテーマにしていた2人のペンギンが、いよいよ一緒に旅に出発する。第二弾では「一緒に旅に出る」をコンセプトに、出発準備、道中のナビゲーション、旅先でのレジャータイム、お泊りキャンプと、4枚のアートで完結した冒険ストーリーを展開。2人の表情からは、旅を心から楽しみ、友情が深まっていく様子が伝わってくる。この素敵なアートワークを使った第二弾グッズでは、「アクリルスタンド」や「アクリルキーホルダー」、「缶バッジ」といったコレクションアイテムから、「マグカップ」や「ポーチ」、「トートバッグ」、「Tシャツ」まで、日常使いからファッションアイテムまで幅広いラインナップがそろっている。話題性バツグンの「缶詰パン」や第一弾コラボで好評だった「お薬手帳カバー」など、ユニークなアイテムも見逃せない。うれしいのは2000円以上購入すると、オリジナルポストカード1枚がもらえること。さらに第一弾コラボ商品やピングー単独アイテムも同時販売されるので、まとめてコレクションを楽しめちゃう。■ラフォーレ原宿全体で楽しめる連動企画も見逃せないPOP UP STOREだけでなく、ラフォーレ原宿の館内では連動企画も実施される。4階から5階の対象店舗で買い物をすると、先着で「ピングーフェイスステッカー」がもらえる。ピングーの豊かな表情を描いた5種類がランダムで配布されるので、何がもらえるかは当日のお楽しみ。2階の「MILK MILK MILK!」では、限定ドリンク「ピングーフェイスドリンク」(テイクアウト:1080円/イートイン:990円)と「ピングーハッピーサンデー」(イートイン:990円)を販売。こちらをオーダーすると、コースター5種がランダムでプレゼントされる。MILK MILK MILK!限定グッズも同時販売されるので要チェック。開催場所:ラフォーレ原宿 2F(MILK MILK MILK!)/4階・4.5階・5階開催期間:2025年6月26日(木)〜7月9日(水)※MILK MILK MILK!は2025年7月10日(木)までピングーとタキシードサムの新たな旅物語を描いた第二弾コラボレーション。期間限定だからこその特別感も相まって、ファンなら絶対に見逃せないコレクションに仕上がっている。2人のペンギンに会いに、ぜひラフォーレ原宿へ足を運んでみて。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 JOKER.(C)2025 SANRIO CO., LTD. (L)