¸µ¶×Æþ¹¾¤³¤È¥¤¥ê¥¨¥Þ¥ó¤¬À¤³¦³ÊÆ®µ»¤ÎÆü¤ËÃöÌÚ£Ö£Ó¥¢¥êÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤ËÄ©Àï
¡¡£¶·î£²£¶Æü¤Ï¡ÖÀ¤³¦³ÊÆ®µ»¤ÎÆü¡×¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ£Ö£Ó¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥ê¤Î³ÊÆ®µ»À¤³¦°ì·èÄêÀï¡Ê£±£¹£·£¶Ç¯£¶·î£²£¶Æü¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤«¤é£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿£²£°£±£¶Ç¯¤ËÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¡£Î¾Íº¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¡È»Å³Ý¤±¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿·´Ö¼÷¤µ¤ó¡Ê¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌ³¡Ë¤â£´·î£²£±Æü¤Ë£¹£°ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£·èÀï¤«¤é£´£¹¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡Ä¡£
¡¡Åìµþ¡¦¿·½É£Æ£Á£Ã£Å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³ÊÆ®µ»¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢£Á£Ã£Æ£±£±£´¡¥£µ¡ÊÆ»ÆÜËÙ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤Ç¡¢¡È¸½Âå¤Ëá´¤ëÅÁÀâ¤ÎÆ®¤¤¡ÉÃöÌÚÂÐ¥¢¥êÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¡Ê£³Ê¬£³²óÀï¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶¿Í¥¤¥ê¥¨¥Þ¥ó¡Ê£µ£¶¡Ë¡á¥¥ó¥°¥À¥à¥¨¥ë¥¬¥¤¥Ä¡á¤È¸µ£Ë¡¾£±Àï»Î¤ÎÆâÅÄ¥Î¥Ü¥ë¡Ê£´£¹¡Ë¡áæÆ·ýÆ»¡á¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡££´£¹Ç¯Á°¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¤È¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤¢¤ëÈó¸øÇ§¥«¡¼¥É¤À¤¬¡¢ÃöÌÚÂÐ¥¢¥ê¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¸ø¶¦ºâ¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥ê¥¨¥Þ¥ó¤Ï¡¢ËÜÌ¾¡¦Æþ¹¾½¨Ãé¡£ÂçÁêËÐº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç¶×Æþ¹¾¤È¤·¤Æ¡¢£±¾ì½ê·»Äï»Ò¤Î½ì¤ä¼ãµ®·»Äï¤ÈÁêËÐ¶µ½¬½ê¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÆóÃÊ¤Ç°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆüÂçÁêËÐÉô¡¢º´»³¥µ¥È¥ëÁÏÀß¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡¦½¤ÅÍ¤ò·Ð¤Æ¡¢£Õ£×£Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¤ËÆþÃÄ¡£¹âÅÄ±äÉ§¤é¤¬µî¤Ã¤ÆÊø²õ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥¥ó¥°¥À¥à¥¨¥ë¥¬¥¤¥Ä¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿¡£
¡¡£×£Å£Â¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¡Ö½µ´©¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¥ß¥ë¥Û¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç£Éµ¼Ô¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¼«Ìä¼«Åú¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò±Û¤¨¤¿Ä¶¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¥¨¥ë¥¬¥¤¥Ä¤Ï£Õ¤ÎºÇËöÃ¼ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡££Õ£×£Æ¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡££²£°£°£°Ç¯£¹·î£²Æü¤ÎÀîºê»Ô¤Ç¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¤Ç¡¢Æ£¸¶´îÌÀ¡¢¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥Ê¥¬¥µ¥¡¢¸µÂçÁêËëÆâ¤ÎÂÀÅá¸÷¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¤Ç¡¢¸µ£Õ¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½éÂå£Õ£×£Æ¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÑ¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¶¿Í³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢¹âÅÄ±äÉ§¤¬£Ð£Ò£É£Ä£Å£±¡Ê£¹£·Ç¯£±£°·î£±£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥¥ó¥°¥À¥à½êÂ°¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ø¤ÎÅ¨Æ¤¤Á¡£¡Ö£¶¡¦£²£¶¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥¯¥½¥óÀï¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï£±¡ó¤â¤Ê¤¤¡£¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£ÂÐ³Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Ò¥¯¥½¥ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÀ¤³¦³ÊÆ®µ»¤ÎÆü¡×¤¬¤¢¤ë¡£