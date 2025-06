TruffleBAKERYルミネ新宿店 ※イメージ

株式会社ドレステーブルは2025年6月27日(金)、TruffleBAKERYとして国内8店舗目にあたる「TruffleBAKERYルミネ新宿店」をルミネ新宿ルミネ1の1階にグランドオープンする。2025年6月27日(金)〜7月21日(月)の期間はオープンを記念して、新商品「八ヶ岳天然水コーヒー」が通常価格の30%オフで販売される。

八ヶ岳の天然水を使用したカフェドリンクを提供

ルミネ新宿店 オープニングキャンペーン

■「TruffleBAKERYルミネ新宿店」コンセプト素材は“水”から考える、最後の一滴まで楽しめるコーヒーとそこにもうひとつの居場所の選択肢をCrafted to delight you with every last drop, with Japan's finest waters.食材にこだわり、パン作りの新しいソリューションを追求してきたTruffleBAKERY。そのなかで、新たに注目したのが“水”。日本のおいしい素材のひとつである名水を活かし、名水百選に選ばれた南八ヶ岳の天然水を使用したパンとコーヒーを販売。本店舗は関東エリア初となる店内滞在型のスタイルで、ゆったりとくつろぎながらパンとコーヒーを楽しめる。■内装についてカフェの内装のコンセプトは“居心地のよさ”。新宿のけん騒のなかでもパンとともに空間を楽しめるよう、存在感もありつつ居心地のよさを体現するデザイン空間にしたいという考えから、“和”を感じさせるテイストに北欧を中心とした海外のプロダクトを組み合わせた内装に。店舗ではメインとしてレンガが使われているが、カフェではコンセプトを表現できるよう、新たにmade in Japanのこだわり抜いた素材として「多治見のタイル」を採用。そのほか、スウェーデンの作家であるイングリッド・ウンショールドさんの温かみのある手作りの食器をはじめ、1点もののアート作品やこだわりの家具など、パンだけでなく空間と一緒にひとときを楽しめるような場所となっている。■八ヶ岳の天然水を活かした新商品/限定商品について■(1)八ヶ岳の天然水を使用したパン/焼きたてのクロワッサンパンの40%以上を占める“水”にこだわり、パン作りには名水百選にも選ばれる「八ヶ岳の天然水」を使用。30種類以上の豊富なラインナップに加え、ルミネ新宿店限定の商品も数種類用意される。特に、総菜パンはほかのTruffleBAKERY/TRUFFLE mini店舗よりも種類が多く、朝食やランチなどにも利用しやすくなっている。■(2)八ヶ岳の天然水を使用したカフェドリンクTruffleBAKERYの新たな試みとして、九州では天神店、関東では新宿ルミネ店でパンと一緒に楽しめるコーヒーのイートイン・テイクアウト展開を実施。すべてのドリンクには名水百選にも選ばれる「八ヶ岳の天然水」が使用されており、ブラックコーヒーやカフェラテをはじめ、抹茶ラテやデザート感覚で楽しめる新宿限定ドリンクなど10種類以上を展開する。■ルミネ新宿限定商品■(1)イートイン限定商品“白トリュフのホットドッグ”ローストした小麦を使用したホットドック専用の生地を開発して焼き上げたひと品。白トリュフを使った特製のマッシュポテトをふんだんに絞り、ジューシーな極太の生ソーセージをはさみ、塩味のアクセントとしてイタリア産のグラナパダーノDOCが振りかけられている。絶妙な歯切れをもつ香ばしさのある専用のパンと極太生ソーセージは相性がよく、滑らかな口当たりの白トリュフのマッシュポテトと絶妙なバランスになっている。白トリュフといっても、癖は強くなくシーンを問わず楽しめるイートイン限定メニュー。■(2)限定ドリンク“八ヶ岳天然水のレモンチーズクリームソーダ”八ヶ岳の天然水を使用したレモンソーダの上に、クリームチーズと生クリームで作ったクリーミーなチーズクリームをたっぷりとのせ、レモンを飾ったひと品。さわやかにデザート感覚で楽しめる、天然水を使用した新宿限定ドリンク。■オープン記念キャンペーンオープンを記念して、2025年6月27日(金)〜7月21日(月)の期間限定で、新商品「八ヶ岳天然水コーヒー」が通常価格の30%オフで販売される。焼き立てのパンと合わせて、「八ヶ岳天然水コーヒー」をぜひ試してみよう。「八ヶ岳天然水コーヒー」通常価格:320円(税別)→限定特別価格:224円(税別)■「TruffleBAKERYルミネ新宿店」店舗情報住所:東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ1新宿1階営業時間:8時〜21時※オープン日のみ10時〜21時今回のニューオープンについて担当者に話を聞いてみた。ーー今回のニューオープンの狙いは?TruffleBAKERYとして新宿への出店は今回が初めてで、都内の主要エリアにおける新たなお客様に、当店のプロダクトやサービスをご提供できればと考えております。また、今回はルミネ新宿内において、都内初となるカフェ業態での出店でもあり、店内でお過ごしいただける新しいサービスを通じて、新たな楽しみ方を体験いただければと思っております。ーー今回のニューオープンのイチオシは?新宿限定の商品として、パンやドリンクを多数用意しております。なかでも、白トリュフのホットドッグは、TruffleBAKERYにおける目玉商品のひとつです。トリュフを使用した商品は数少ない特別なラインナップとして、白トリュフの塩パン、黒トリュフの玉子サンド、白トリュフのブリオッシュ生ドーナツの3種類のみで構成されておりましたので、新たなトリュフを使った限定商品としてお楽しみいただければ幸いです。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?商品はもちろんのこと、家具や店内装飾も含めて、パンやドリンクと共に空間を楽しんでいただけましたら幸いです。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。