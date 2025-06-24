¡Ö¼¹Ù¹¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×ºÊ¤Ë¤Ï ¡ÈÂÇËÐº¯¡É¡¡ÇØÃæ¤äÂ¤ËË½¹Ô²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿É×¤ËÄ¨Ìò9Ç¯¡¡·§ËÜ
ºÊ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿É×¤Ë¡¢Ä¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼¹Ù¹¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×ºÊ¤Ë¤Ï ¡ÈÂÇËÐº¯¡É¡¡ÇØÃæ¤äÂ¤ËË½¹Ô²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿É×¤ËÄ¨Ìò9Ç¯¡¡·§ËÜ
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ»ÔÅì¶è¾®»³¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ê¡±Êµ±¼ù¡Ê¤Õ¤¯¤Ê¤¬¡¦¤Æ¤ë¤¡ËÈï¹ð¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡±ÊÈï¹ð¤Ï2024Ç¯11·î¡¢¼«Âð¤ÇºÊ¤Îº»Ìð¹á¡Ê¤µ¤ä¤«¡Ë¤µ¤ó¡ÊÅö»þ40¡Ë¤ÎÇØÃæ¤äÂ¤Ê¤É¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»àË´¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº»Ìð¹á¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÇËÐ¤Îº¯¤Ê¤É¤¬Èï¹ð¤ÎË½¹Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡×¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎºÛÈ½¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¤±¤¬¤Ïº»Ìð¹á¤µ¤ó¤Î¼«½ý¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤ÆÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Ë¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿Ê¡±ÊÈï¹ð¤ÎÌ¼2¿Í¤Ï¡ÖÌµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁá¤¯²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï¡Ö¼«½ý¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ç¤¤Ê¤¤½ý¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò12Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6·î24Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÃæÅÄ´´¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡ËºÛÈ½Ä¹¤ÏÂÇËÐ¤Îº¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«½ý¹Ô°Ù¤Ç¤Ïº¤Æñ¡×¤È¸¡»¡¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅö»þ¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÈï¹ð¤ÈÄ¹½÷¤À¤±¤Ç¡¢Èï¹ð¤Î¶¡½Ò¤âÉÔ¹çÍý¤Ç¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂ¿¿ô²ó¡¢°ìÊýÅª¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¼¹Ù¹¤«¤Ä¶¯ÅÙ¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡±ÊÈï¹ð¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¹µÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÈï¹ð¤ÈÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£